JAKARTA- Wanda Hamidah masih mendapat sorotan publik karena masih membahas soal Paris Fashion Show yang diklaim sebagai Paris Fashion Week oleh beberapa pihak. Kini, ia menyenggol soal 'go internasional' dan 'whitening products'.

Di Twitter, Instastory Wanda Hamidah yang berisi pernyataan pedasnya itu jadi bahan perbincangan hangat netizen. Akun @tubirfess membagikan ulang dan kini viral.

Pada foto yang dibagikan, Wanda Hamidah coba menjelaskan seperti apa itu konsep 'Go Internasional' yang sebetulnya. Ia sepertinya tengah menyindir pihak tertentu di pernyataannya tersebut.

"Go International itu berarti target market suatu produk di luar negaranya (cek Google dictionary or Google translate). Tapi, kalau mengklaim go international atau 'occupied Paris', tapi target market kamu masih di negara kamu, itu gimana, ya," kata Wanda Hamidah.

Mantan Raffi Ahmad itu menambahkan, produk pemutih yang dibawa ke Paris itu merupakan strategi yang sangat salah, karena masyarakat Paris tidak menyukai hal-hal semacam itu. Sebab, menurut Wanda, orang-orang Paris lebih bangga dengan kulit mereka secara alami.

"Do you think people in France will use your whitening products? They banned your products in their etalase, karena kampanye mereka semua warna kulit bagus. No more whitening products," tegas Wanda Hamidah.

Mengetahui adanya pernyataan tersebut, netizen kemudian membawa-bawa nama Shandy Purnamasari. Pemilik brand skincare tersebut dianggap orang yang disasar Wanda Hamidah di pernyataan tersebut.

Salah satunya datang dari @cece*** yang membagikan tangkapan layar Instagram @shandypurnamasari yang dianggapnya bebal sekali diberitahu netizen. Lalu, netizen lain yang sependapat dengan Wanda Hamidah memberikan komentar seperti ini.Â

"Wkwkwk launching di Paris bukan berarti go internasional. Bukan enggak bangga dengan produk lokal, tapi kayaknya penggiat usaha gini perlu belajar lagi, deh. Terima kritikan bukannya berlindung di bawah 'buah aku yang enggak ngerti fashion'," tulis @siwonbu***.

"Produk mana nih yang dimaksud?" tanya @kochobutter***. Lalu, netizen lain menimpali, "Nona Mengkilat in English, kak," jawab @Blackgo***.

So, siapa yang sebetulnya sedang disindir Wanda Hamidah menurut Anda?