RUMAH tangga Melaney Ricardo dan Tyson Lynch belakangan tengah ramai menjadi sorotan netizen. Sempat diisukan bercerai dari sang suami, kabar tersebut langsung ditepis oleh wanita 42 tahun tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini bintang film Benyamin Biang Kerok itu ketahuan telah mengunfollow akun sosial media milik suaminya. Lewat akun TikTok milik Edric Tjandra, Melaney pun terlihat menjawab pertanyaan dari Ayu Dewi, yang juga menjadi pertanyaan para netizen.

"Buat yang nanya-nanya kenapa Melaney unfollow Tyson. Kenapa?," tanya Ayu Dewi pada Melaney dalam video di akun TikTok Edric Tjandra.

Mendengar pertanyaan Ayu Dewi, Melaney pun terlihat menjawabnya dengan santai. Ia bahkan mengatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dialami oleh pasangan, termasuk dirinya dan Tyson.

"Namanya rumah tangga pasti ada gesek-gesekan biasalah," jawab Melaney.

Kendati demikian, ibu dua anak tersebut mengatakan jika saat ini dirinya sudah kembali mengikuti akun Instagram milik suaminya. Meskipun, dirinya masih belum di ikuti balik oleh pria yang menikahinya pada 2010 silam.

"Tapi sekarang aku sudah follow lagi tapi belum di-followback," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya rumah tangga Melaney dan Tyson sempat disorot usai dirinya mengunggah foto perayaan Natal tanpa suaminya. Namun ia mengatakan bahwa kala itu Tyson tengah berada di Australia lantaran ada anggota keluarganya yang sakit.

"Terima kasih buat teman-teman yang sudah perhatian, menanyakan di kolom komen dan DM. Natal tahun ini @tyson_lynch memang tidak bersama kami," ungkap Melaney Ricardo melalui akun Instagram kala itu.

"Karena salah satu keluarga terdekatnya sedang sakit. We are OK and still enjoying Christmas here in Jakarta and him in Melbourne," tutupnya.