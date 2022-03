AKTRIS Nikita Mirzani ikut bersuara terkait kehebohan masyarakat perihal Paris Fashion Week 2022. Setelah Wanda Hamidah, kini Nikita Mirzani juga angkat bicara dan menanggapi hal tersebut, sembari menjabarkan kejanggalan yang terjadi belakangan ini.

Melalui akun Instagramnya, ibu tiga anak ini terlihat mengunggah jadwal resmi acara Paris Fashion Week 2022 di akun pribadinya. Bahkan dalam unggahannya yang diambil dari akun resmi Paris Fashion Week 2022, sama sekali tak terlihat nama brand asal Indonesia bakal tampil di ajang tersebut.

Dalam keterangan fotonya, mantan istri Dipo Latief ini juga terlihat mengungkapkan pendapatnya saat mengetahui jika ada brand diluar fashion yang bisa ikut tampil di ajang PFW 2022. Menurutnya, brand di luar fesyen tidak akan bisa masuk dalam ajang bergengsi tersebut.

“Saya di tanya tentang PFW Setiap saya Live instagram. Lagi pada heboh brand-brand Indonesia masuk paris fashion week," ungkap Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya.

"Namanya aja udah jelas fashion week yah bukan fashion skincare atau body lotion. apalagi makanan, itu sponsor brand local pengecualian yah. Brand non fashion tidak Akan masuk akal bisa masuk Paris Fashion Week, Yang gue posting ini adalah official instagram paris fashion week dengan tanggal yang sudah fix beserta brand-brand yang akan fashion show di PFW,” sambungnya.

Tak adanya brand lokal Indonesia yang masuk di jadwal Paris Fashion Week (PFW), membuktikan bahwa tidak semudah itu sebuah merek dapat tampil dalam ajang tersebut. Bahkan menurut Niki, jika para brand tersebut berani menggembar-gemborkan penampilan di PFW, namun tak ada nama yang terpampang di jadwal. Ia memastikan bahwa mereka hanya bisa tampil dalam ajang yang mengatasnamakan PFW saja.

"Bisa dilihat jelas yah gak ada brand Indonesia seperti yang digadang-gadangkan masuk ke media atau akun-akun gosip yang followers nya banyak . Walaupun mereka bisa ada Di PFW itu mereka beli slot. Istilah kasar nya di Indo adalah beli dari calo atau agency yang memperjual belikan untuk mendapatkan jadwal palsu ke kalender asli mengatasnamakan PFW," paparnya.

"Karena saking mau show off nya biar bisa di bilang go internasional dan di puja-puja netizen. Sampai pada akhir nya pembodohan public dan pembohongan public, kalaupun ada show di Paris tapi tidak masuk di jadwal yang sudah terpampang itu nama nya bukan PFW yah tapi just show aja in paris," lanjutnya.

Wanita 35 tahun ini kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud buruk dari pernyataannya. Ia hanya ingin masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas demi negara yang lebih maju kedepannya.

"Gak ada maksud dan tujuan apapun dari postingan gue. Gue cuma mau kasih tau kalian hal yang sebenar-benarnya," jelasnya.

"Gak ada yang iri apalagi dengki dan ga ada juga yang julid. Biar kita sama-sama belajar aja. Biar sama-sama pinter. Dan biar Indonesia lebih maju lagi orang-orangnya. Gak usah bilang gak pansos gak makan yah. Saya makannya cuma nasi pake sayur asem ikan asin sambel terasi jadi," tandasnya.