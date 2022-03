ARTIS senior Wanda Hamidah mendadak viral setelah memberikan kritik pedas terhadap sejumlah brand lokal serta artis-artis yang mengklaim bahwa mereka ikut serta dalam penyelenggaraan Paris Fashion Week 2022. Ia bahkan menyebut bahwa brand tersebut sudah melakukan pembodohan publik dengan mengatakan jika mereka ikut menjadi bagian dalam Paris Fashion Week 2022.Â

Kenyataannya, para brand tersebut sama sekali tidak mendapatkan slot untuk tampil di ajang Paris Fashion Week 2022. Bahan, mereka dikabarkan hanya melakukan promosi untuk tampil di Paris Fashion Show yang digelar berdekatan dengan Paris Fashion Week 2022.

"Yang saya tentang dan saya lawan-lawan ini adalah pembodohan publiknya. Praktek klaim mengklaim ini bahaya, karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan netizen terbuai aja dengan ketidaktahuan mereka," ungka Wanda Hamidah dalam Instagram Story, dikutip Selasa (8/3/2022).

Bintang film serigala Langit itu menjelaskan, jika tujuan kritiknya ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia pun mengaku sangat mencintai produk Indonesia, termasuk bangga pada desainer-desainer Tanah Air.

Hanya saja, Wanda tak suka dengan cara desainer yang ingin langsung terkenal dan terkesan instan. Meski tak secara gamblang menyebut identitas sang desainer, tapi Wanda menegaskan tidak suka dengan tipikal desainer seperti itu.

"Saya cinta banget produk Indonesia, bangga sama desainer-desainer yang memulai dari nol, merangkak bersusah payah untuk go internasional, aku sangat bangga sama mereka," tuturnya.

Buntut dari kritiknya ini, Wanda Hamidah mengaku mendapat banyak hujatan dari netizen. Banyak yang menyebut Wanda Hamidah hanya iri dengan artis-artis tersebut. Dia pun kembali menyentil netizen yang tak ingin berpikir kritis.

"Diajak berpikir kritis marah. Tapi tidak apa-apa aku akan tetap mengajak kalian berpikir kritis kalau follow aku. Kalau nggak mau diajak berpikir kritis, follow artis lain aja," katanya.

Sementara itu, netizen Twitter seolah berpihak pada Wanda Hamidah. Akun Twitter @emputput menjelaskan, sang artis hanya ingin meluruskan persepsi menyesatkan yang tengah beredar luas di media sosial. Netizen lain pun turut sependapat dengannya.

"Wanda Hamidah hanya berusaha untuk meluruskan misleading yang terjadi dgn keadaan berita yang simpang siur, Tetap dukung karya Indonesia, who knows brand2 Indonesia bisa benar ada di Paris Fashion Week," cuitnya.

"Wanda was a model, tahun 90an dulu. Pretty sure she knows about fashion week. Ga bakal sembarangan speak up," kata kop*****.

"Ya wajar aja dia marah dan mengedukasi kan dia bekerja di bidang busana lah mereka yg di Paris kan bidang kecantikan dan makanan kan gak nyambung dr awal saya juga heran lah ngapain mereka kan beda bidang," cuit fir*****.

"Cerdas Wanda wkwkwk Mereka banyak duit.. Tapi apa boleh buat muka uda tebal jadi gak perlu malu lah ya," balas ilk*****.

"Kali ini aku agak setuju sama statementnya mba wanda ," kata swa*****.