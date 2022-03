WANDA Hamidah mengkritik rombongan artis yang membawa beberapa brand lokal mengklaim tampil di Paris Fashion Week 2022. Menurutnya, misleading penggunaan title pekan mode bentuk dari pembodohan publik.

Di media sosialnya, Wanda Hamidah menegaskan bahwa brand-brand lokal yang menyuarakan diri tampil di Paris Fashion Week pada kenyataannya hanya tampil 'during' Paris Fashion Week. Bukan secara langsung bagian dari pekan mode bergengsi dunia tersebut.

Diksi tepat yang dipakai menurut Wanda Hamidah adalah Paris Fashion Show. Jika kalimat itu yang dipakai, itu lebih logis karena show brand-brand lokal tersebut memang diselenggarakan di Paris.

Wanda Hamidah juga tegas mengatakan bahwa komentar tajam soal salah klaim yang dilakukan brand-brand lokal itu semata-mata untuk melawan pembodohan publik. Tidak ada maksud dirinya untuk menjatuhkan kreativitas karya yang dihasilkan anak bangsa.

"Yang saya tentang dan saya lawan ini pembodohan publiknya. Praktek klaim mengklaim ini bahaya, karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan netizen terbuai saja karena ketidaktahuan mereka," ungkap Wanda Hamidah di Instagram, belum lama ini.

Ia pun mengklarifikasi bahwa komentar soal Paris Fashion Week ini bukan bentuk iri hati. Sebab, dia mengaku sudah sejak kecil terbang ke Paris, jadi masalahnya tetap difokuskan ke soal klaim-mengklaim yang menurutnya bisa berbahaya.

"Paham, ya. Saya bukannya iri, lagian sudah pergi ke Paris dari usia 17 tahun nabung pakai uang sendiri yang saya hasilkan dari dunia modeling. Dan 2019 kemarin terakhir ke Paris sama anak-anak pakai uang sendiri juga hasil kerja keras tidak perlu dibayarin," ungkap Wanda Hamidah.

Di keterangan media sosialnya, Wanda Hamidah juga memberi pernyataan soal banyaknya komentar negatif yang masuk ke akun Instagramnya usia menyentil Paris Fashion Week ini. Menurutnya, upaya netizen menjatuhkan mentalnya benar-benar gagal.

"Ribuan komen bully kalian masuk ke IG saya, berharap saya 'kena mental'. (You guys are so sick, berharap orang yang 'kena mental'). Tapi sayang, kali ini kalian salah orang. You don't know me. Mental saya sudah tertempa sebelum kalian lahir," kata Wanda.

Mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut menambahkan, "Urus mental kalian sendiri sana. Yang gila memuja-muji kekayaan dan ketenaran, mimpi yang tak pernah kalian perjuangkan, karena cuma sibuk mimpi dan nyinyir."