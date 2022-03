JAKARTA- Runner up the voice kids 2021, Faith Christabelle tampaknya kini mulai meramaikan dunia musik indonesia. Yak! Dengan dirilisnya single perdana Faith yang berjudul ‘I love your smile’ sebagai pengukuh dirinya resmi memulai karir profesional nya sebagai seorang penyanyi.

‘I Love Your Smile’ diciptakan oleh Andika Dwi Putra Armand dengan bernuansa pop RnB dan bertemakan jatuh cinta yang ceria. Sungguh sangat khas remaja. Hal ini memang disesuaikan dengan usia Faith yang masih 15 tahun.

Lagu ini menceritakan tentang pengalaman seorang remaja yang sedang jatuh cinta diam diam dan sering memimpikan orang tersebut. Tentunya hal ini sangat relate bagi kebanyakan remaja gen z yang mulai mengenal cinta dan masih malu malu untuk mengutarakannya.

“Jadi lagu ini tuh emang diciptain dengan menyesuaikan juga sama umur aku yg masih 15tahun, soalnya dr aku dan label aku juga ga mau kalau lagu yang aku rilis tuh terlalu dewasa dan berat gitu, itu makanya kita pilih lagu ini untuk dirilis," ujarnya.

Untuk pembuatan single ini tidak ada kendala yang cukup berarti selain pembagian waktu Faith yang masih harus bersekolah, yang sama sama kita ketahui Faith saat ini masih mengenyam bangku sekolah menengah pertama.

“Iya aku tuh kan masih sekolah ya, jadi paling bagi waktunya aja sih. Rekaman nya dilakukan di sela sela waktu sekolah dan belajar aku," katanya.

Single ‘I Love Your Smile’ ini, termasuk salah satu dari 11 lagu yang ada di dalam Album Journey Of Love persembahan dari Hits Record yang dirilis bersamaan dengan single ini, yaitu di tanggal 25 Februari 2022. Selain Faith, Album ini juga diisi oleh para penyanyi yang tak di ragukan lagu karya nya, antara lain Andmesh, Mahalini, Nuca, Novia Bachmid dan sederet nama lain nya. Faith berharap dengan dirilisnya single ini, akan semakin memantapkan langkahnya di dunia musik Indonesia, dan semoga lagu ini juga dapat membawa kesuksesan bagi karir yang baru di mulainya. "Semoga single nya sukses, album nya juga sukses dan semoga aku semakin mantap lagi langkahnya di dunia musik, Aaammmiiinnnnn," tutupnya. So, ladies dan gentleman, sudah bersiap menyambut remaja cantik bersuara khas Faith Christabelle? ‘I Love Your Smile’ dan Album ‘Journey Of Love’ sudah dapat di nikmati di seluruh digital music platform favoritmu. Enjoy! Hits Records adalah perusahaan rekaman asal Indonesia dibawah PT. Media Nusantara Citra Tbk, Perusahaan ini didirikan 8 Mei 2009. Berkantor di Kompleks MNC Studios Pada pertengahan Tahun 2020 Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid dll.