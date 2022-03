FILM, serial, dan program anak berperan penting sebagai sarana hiburan dan belajar untuk anak-anak. Setelah tumbuh dewasa, kita seringkali teringat bagaimana indahnya masa kanak-kanak ketika menonton berbagai program favorit.

Untuk menemani si kecil bermain dan belajar, Vision+ menyediakan berbagai konten yang dapat disaksikan kapan saja dan di mana saja, sehingga cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Dari segi original series, ada Joe & Robot Kopi yang menceritakan petualangan dua orang anak, Joe dan Clara, untuk menyelamatkan robot pembuat kopi mereka dari penjahat. Ada juga serial Lukas: The Journey of an Altar Boy yang berkisah mengenai petualangan Lukas, seorang calon putra altar, dalam mencari ayahnya.

Serial animasi atau kartun juga menjadi salah satu konten favorit anak-anak masa kini. Di Vision+, ada serial Kiko yang berkisah mengenai petualangan seekor ikan mas muda di danau tempat ia dan teman-temannya tinggal.

Ada juga kartun terkenal Tom & Jerry yang bisa Anda saksikan di channel Cartoon Network, mengenai pertengkaran kucing dan tikus yang konyol dan lucu.

Bagi anak-anak yang menyukai superhero, ada serial Bima Satria Garuda yang mengangkat kisah superhero dengan sentuhan budaya Indonesia yang unik.

Selain film dan serial fiksi, Vision+ juga menyediakan program edukatif seperti Penjelajah Cilik. Program ini mengangkat berbagai keunikan budaya Indonesia dari sudut pandang seorang penjelajah anak.

Tak hanya itu, ada juga program Profesor Super, dibintangi oleh Reza Bukan dan Farid Aja yang mengajarkan anak-anak untuk membuat berbagai eksperimen sains sederhana.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menyebutkan, โ€œVision+ secara konsisten menghadirkan berbagai konten yang cocok untuk segala usia, salah satunya konten anak-anak. Dengan hiburan yang ringan dan edukatif, Vision+ memberikan fasilitas hiburan berkualitas kepada anak-anak.โ€

Untuk mengakses berbagai konten tersebut, pengguna Vision+ bisa menggunakan akun Vision+ premium dengan paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari. Bagi pengguna yang membeli paket premium 90 hari atau 365 hari, ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal MotionInsure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma.

