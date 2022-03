JAKARTA- Sinetron Ikatan Cinta 5 Maret 2022 menampilkan kondisi Aldebaran (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) yang masih terbaring di Rumah Sakit. Kondisi kesehatan mereka tidan menunjukan kemajuan.

Dari tayangan video teaser yang diunggah akun Instagram resmi Ikatan Cinta, terlihat Andin dan Aldebaran yang dirawat intensif bersama di satu ruangan ICU masih sama-sama terbaring dalam kondisi tidak sadar.

Andin yang pingsan setelah menjalani operasi sesar, melahirkan anak keduanya, Aksara Alfahri tampak terbaring sambil mengenakan alat oksigen. Di sisinya, ada Aldebaran yang juga harus dibantu oksigen ditambah perban di keningnya karena luka kecelakaan.

Melihat kondisi kesehatan Andin dan Aldebaran yang sama-sama kritis dan berjuang untuk hidup, Mama Sarah (Natasha Dewanti) dan Mama Rosa (Sari Nila) yang datang berkunjung sama-sama tak kuat menahan tangis melihat kondisi dua anak mereka.

“Be strong my son, mama yakin kamu bisa melewati ini semua. Kamu perempuan yang sangat tangguh dan kuat, and you know that,” ujar Mama Rosa kepada Aldebaran dan Andin.

“Andin, bangun demi anak-anak kamu nak,” ucap Mama Sarah sambil berurai air mata.

Sementara itu, Reyna terlihat sehabis salat langsung mendoakan kedua orang tua dan juga adik laki-lakinya. Sambil menangis, Reyna berdoa ia berharap bisa bertemu dengan Andin, Aldebaran dan Askara dalam kondisi sehat

Sebagai informasi, anak pertama Andin dan Aldebaran, Askara Al Fahri juga tengah kritis dan harus diobservasi di inkubator karena pertumbuhan jantungnya belum optimal.

Lalu bagaimana nasib Andin, Aldebaran dan Askara Al Fahri? Apakah tangisan pertama dari baby Askara nantinya bisa menyadarkan Andin dan Aldebaran yang sedang kritis? Jangan sampai terlewatkan kelanjutan keseruan cerita Ikatan Cinta. Tonton episode Ikatan Cinta malam ini pukul 20.45 WIB hanya di @officialrcti!