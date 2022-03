BERUNTUNGNYA Ameena Hanna Nur Atta memiliki dua sosok nenek yang begitu luar biasa, yaitu Krisdayanti dan Ashanty. Nenek-nenek cantik ini sangat sigap merawat Baby Ameena dan membantu Aurel.

Meskipun sudah menyandang gelar seorang nenek, Ashanty dan Krisdayanti tak pernah melewatkan tampil modis di kesempatan apapun. Misalnya saja saat menemani Aurel memeriksakan kandungannya ke dokter beberapa waktu lalu sewaktu Ameena masih dalam perut.

"Check Up Baby A" tulis Ashanty.

Ashanty berjalan di lobby dalam balutan blouse merah merona yang dipadukan bersama highwaist cullote pants hitam diiringi lagu All Coming Back to Me Now. Ashanty tampak semakin anggun dengan rambut panjang yang tergerai indah serta flap bag merek metallic tri color framed classic dari brand Chanel.

Istri Anang Hermansyah itu rupanya tak sendirian. Saat tiba di rumah sakit sudah tiba pula Krisdayanti atau Grandmi dari Ameena.

Tak kalah anggun, Krisdayanti mengenakan kemeja panjang bermotif yang ia sandingkan dengan rok satin menyentuh mata kaki. Seperti halnya Ashanty, KD juga menenteng tas mewah dari brand Hermes.

Kecantikan dua nenek anak pertama Atta Halilintar dan Aurel ini tentunya disadari betul oleh para netizen. Mereka takjub melihat sosok Ashanty dan KD yang masih sangat cantik walaupun sudah memiliki seorang cucu. "Ini nenek-neneknya kok gaya amat sih" ujar @reg****** "Ini oma oma kenapa pada cantik-cantik banget?" tulis @de****** "Grandma terhits ini mah" ucap @maz***** "Nenek-neneknya cakep-cakep amat" tulis @wid******* Sementara itu, Ashanty dan Krisdayanti memiliki panggilan nenek yang berbeda. Jika Krisdayanti ingin dipanggil Grandmi alias Grand Mimih, Ashanty lebih ingin disebut sebagai Granda alias Grand Bunda.