Welcome Balon Biru menjadi trending topik di Twitter. Hal tersebut terjadi lantaran dalam penayangan sinetron Ikatan Cinta episode 641, Andin telah melahirkan buah cintanya bersama Aldebaran melalui operasi caesar.

Sontak, kehadiran balon biru dalam sinetron Ikatan Cinta langsung menjadi pembahasan dan membuat heboh netizen. Hingga Welcome Balon Biru pun menjadi trending topik, untuk menyambut kehadiran bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut.

Wajah dari bayi pemeran balon biru bahkan cukup ramai di bagikan oleh netizen. Bahkan beberapa netizen juga sempat menjelaskan sedikit kisah perjuangan pasangan Andin dan Aldebaran yang dianggap luar biasa sampai akhirnya Balon Biru lahir ke dunia.

"Aldebaran official become a father and Andin official mother of two," kata pemilik akun @yourtearwi*** sembari membagikan foto pasangan paling romantis saat ini.

Ada juga netizen yang membagikan foto perjuangan Andin melahirkan Balon Biru. "You're a strong mom," kata @Leogirl***.

Bahkan, Balon Biru dianggap netizen benar-benar anak Andin dan Aldebaran saking wajahnya mirip 'papa' dan 'mamanya'. "Fix anak Aldebaran sama Andin alias mirip woi," kata @ditt****.

Di sisi lain, jika kita mengintip akun Instagram Amanda Manopo dan Arya Saloka, maka kita akan melihat potret bayi Balon Biru lengkap dengan ungkapan cinta kedua orang tuanya di Ikatan Cinta tersebut. Amanda Manopo membagikan foto tangan Balon Biru lengkap dengan tangannya dan tangan Aldebaran. Di keterangan foto, Andin menjelaskan betapa bahagianya dia bisa melihat Balon Biru terlahir ke dunia dengan selamat. Sementara itu, akun Arya Saloka membagikan foto kaki Balon Biru. Keterangan fotonya sangat simple, "Jej.A.K," begitu kata Aldebaran. Soal nama Balon Biru, hingga sekarang belum ada keterangan resmi dari Ikatan Cinta. Namun, sejauh ini netizen menyebutnya dengan nama 'Baby A'. Sementara itu, akun Twitter @salsa200103 berhasil menemukan nama asli si bayi yaitu Ziandru Alshad Arrajab. So, bagaimana nih perasaan Anda sebagai pencinta sinetron Ikatan Cinta atas lahirnya Baby A si Balon Biru anak Andin dan Aldebaran? Ikutan senang dan bahagia juga pastinya, ya.