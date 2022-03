SEOUL - JTBC tidak akan menayangkan drama Thirty Nine, pada 8 dan 9 Maret mendatang. Hal itu lantaran stasiun TV kabel tersebut akan menayangkan liputan khusus seputar Pemilihan Presiden Korea Selatan.

Sebagai gantinya, JTBC akan menayangkan episode khusus mencakup episode 1-6 yang telah tayang sejauh ini. Drama yang dibintangi Son Ye Jin, Jeon Mi Do, dan Kim Ji Hyun tersebut akan tayang kembali pada 16 Maret 2022, pukul 22.30 KST.

Di lain pihak, Nielsen Korea mencatat, rating episode 6 Thirty Nine yang tayang pada 3 Maret 2022 mencapai 7 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan episode 5 yang hanya 5,5 persen.

Drama arahan Kim Sang Ho itu juga berhasil bertahan di peringkat tiga daftar ‘10 drama yang paling banyak dibicarakan’ sepanjang bulan Februari 2022. Ia bersaing dengan Twenty Five Twenty One dan Forecasting Love and Weather yang masing-masing menempati posisi 1 dan 2.

Sementara dua aktrisnya, Son Ye Jin dan Jeon Mi Do masing-masing menempati peringkat 3 dan 5 untuk daftar ‘10 aktor yang paling banyak dibicarakan’ sepanjang bulan lalu.*

