SEOUL - Memulai karier berakting sejak masih anak-anak, Yoo Seung Ho berusaha keras melepas imej artis cilik dari dirinya. Salah satu cara yang diambilnya adalah dengan menolak segala tawaran yang mengharuskannya memakai seragam sekolah.

"Aku menghindari peran yang melibatkan seragam sekolah, tujuannya untuk melepaskan imej terlihat muda. Tapi, itu pun tak membuatku terlihat lebih dewasa," kata Yoo Seung Ho seperti dilansir Soompi, Kamis (22/4/2021).

"Saat aku memikirkan bagaimana melewati proses itu, tak dirasa aku sudah 29 tahun (usia Korea). Sekarang aku berpikir, waktu itu akan datang dengan sendirinya suatu hari nanti," lanjutnya.

Yoo Seung Ho kini fokus untuk memperlihatkan sisi dirinya yang berbeda lewat berbagai proyek akting. Ia berharap bisa memberikan hasil maksimal dan disukai penggemar.

"Sebagai seorang aktor, aku masih memiliki banyak hal untuk diperlihatkan. Ada banyak orang yang bekerja keras, tapi aku juga memberikan semua yang kumiliki untuk membuat sesuatu menjadi bagus," pungkasnya.

Yoo Seung Ho saat ini diincar untuk membintangi drama saeguk bertajuk Thinking of the Moon When the Flower Blooms. Ia ditawari peran tokoh utama bersama dengan Hyeri Girl's Day.

