JAKARTA – Setelah bertahun-tahun berpusat pada tokoh Iron Man, kini Marvel Cinematic Universe harus mencari poros baru pasca kematian Tony Stark di film Avengers: Endgame. Menurut Kevin Feige sang bos MCU, posisi itu kini diduduki oleh Doctor Strange.

Pertama dibentuk pada tahun 2008 lewat film Iron Man pertama, kini Marvel Cinematic Universe sudah menjadi franchise film superhero raksasa yang menguasai layar lebar dan layar kaca di tiap tahunnya. Setelah satu dekade lebih menjadi seri film yang tak bisa lepas dari sosok Iron Man, semua itu berubah ketika sang manusia besi mengorbankan diri di film Avengers: Endgame.

Pasca kematian Tony Stark, jagat sinema MCU pun tampak kopong dan tak memiliki tema sentral yang jelas. Melihat kekosongan ini, Kevin Feige selaku presiden Marvel Studios menunjuk tokoh Doctor Strange sebagai jangkar baru MCU.

Memberikan sambutan dalam rangka menaruh plakat nama Benedict Cumberbatch di Hollywood Walk of Fame, Kevin menyebut sang aktor sebagai lelaki yang penuh antusiasme dan berhasil membawa tokoh Doctor Strange menjadi sebesar sekarang.

“Benedict berhasil mengubah tokoh Doctor Strange menjadi sosok tenar yang tampil dalam tiga film terbesar MCU. Aku ingat kali pertama kami bertemu; aku ingin menciptakan film tentang karakter yang kuanggap menarik, dan Ia lebih dulu menembak pertanyaan soal Doctor Strange,” ucapnya dilansir dari IGN, Rabu (2/3/2022).

Kini menjadi karakter yang punya peran besar dalam film-film MCU ke depannya, Kevin menyebut bahwa Doctor Strange akan menjadi tokoh MCU yang bisa menggantikan Iron Man dalam membimbing para penonton mengarungi multisemesta yang penuh kegilaan; alias Multiverse of Madness, judul sekuel Doctor Strange mendatang.

“Kau selalu melihat potensi karakter ini, dan berkatnya kau bisa menjadi jangkar Marvel Cinematic Universe; satu-satunya orang yang bisa menggandeng kita semua mengarungi multisemesta yang gila.”

Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sendiri akan tayang perdana pada awal bulan Mei mendatang. Selain dibintangi Benedict Cumberbatch, film ini juga akan diramaikan Benedict Wong, Elizabeth Olsen, dan masih banyak lagi.

(aln)