JAKARTA - Marvel akhirnya merilis trailer kedua Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Hari Valentine ini, Senin (14/2/2022). Antusias netizen Indonesia membuat tagar #Doctorstrange menjadi trending topik di Twitter.

Trailer berdurasi 2 menit 16 detik itu menunjukkan Doctor Strange akan menghadapi konsekuensi karena telah menciptakan retakan di multiverse akibat mantranya yang terganggu oleh Peter Parker dalam Spider-Man: No Way Home. Meski pada akhirnya Strange bisa memperbaiki masalah itu, namun tampaknya masih banyak celah yang belum tertutup secara sempurna di beberapa sudut.

Trailer itu diawali dengan mimpi buruk Doctor Strange, yang kemungkinan berasal dari ingatannya atas mantra gagal di Spider-Man: No Way Home. Anehnya, mimpi buruk itu selalu datang setiap hari dengan gambaran yang sama. Hingga akhirnya mimpi buruk itu benar-benar terjadi.

"Dan, mimpi buruk dimulai," kata Doctor Strange.

Setelah itu, terdengar sulih suara Strange yang mengungkap harus melakukan sesuatu demi melindungi dunia. Tetapi Wong (Benedict Wong) menyebut bahwa Strange tidak bisa mengontrol semuanya. Dia pun mengingatkan jika Strange telah membuka pintu multiverse yang menyebabkan sesuatu tak terduga akan datang nantinya.

Lalu muncullah, sosok Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) yang menyebut Vision mempunyai teori jika multiverse sangat berbahaya. Melihat akibat yang terjadi, Strange pun membenarkannya. Trailer itu lantas menunjukkan banyaknya sudut multiverse yang telah rusak akibat mantra Doctor Strange.

Kemudian, Strange ditangkap dan dibawa ke sebuah bangunan yang belum diperlihatkan sebelumnya. Menariknya, Strange dikawal oleh beberapa robot yang sekilas mirip dengan bentuk Ultron buatan Tony Stark saat itu. Sambil diborgol, Strange dihadapkan sosok misterius di sana. Sosok itu berkata, "Kita harus mengatakan yang sebenarnya padanya."

Selanjutnya, Wanda Maximoff kembali muncul baik sebagai Wanda maupun Scarlet Witch. Meski trailer ini tidak mengungkapkan apakah Wanda akan menjadi musuh di film ini, tetapi ada adegan yang memperlihatkannya sedang melakukan ritual. Dia juga berkata kepada Strange dengan nada yang sedikit marah, "Kau melanggar aturan dan menjadi pahlawan, aku melakukan ini sebagai musuh. Itu tidak terdengar adil."

Tiba-tiba, muncul sosok America Chavez (Xochitl Gomez) yang juga beraksi dalam trailer tersebut. Selain America, trailer itu juga sekilas memperlihatkan Rintrah. Strange pun terlihat melawan makhluk gelap dan muncul juga monster hitam bertangan banyak di trailer tersebut. Sementara Wong terlihat kesulitan dan berteriak memanggil Strange.

Cuplikan-cuplikan adegan di trailer itu memperlihatkan Strange akan menghadapi banyak pertarungan berat, entah melawan manusia maupun makhluk yang belum jelas jenisnya. Ya, banyak sekali hal yang belum diketahui dari trailer ini, salah satunya sosok yang menyerang Wanda. Terlihat jika sosok tersebut mempunyai kekuatan api di sekujur tubuhnya.

Banyak netizen yang menduga sosok itu adalah Captain Marvel, tak sedikit juga yang menduga sosok itu adalah Iron Man Superior. Di samping itu, banyak yang terpukau melihat aksi Wanda di trailer ini. "Saya bersemangat untuk pertempuran antara Wanda dan Captain Marvel ini. Dua pahlawan yang sangat kuat bertarung selalu sakit," cuit swa*****. "Saya rasa ini adalah Tom Cruise sebagai varian 'Iron Man Superior' dan anggota Illuminati Profesor X yang dibawa ke persidangan oleh Doctor Strange. Perhatikan bahwa itu adalah robot iron man/ultron-esque," cuit ua_*****. "APAKAH MANUSIA OBOR MELAWAN WANDA????!!! APAKAH CHRIS EVANS ATAU ORANG LAIN???!" kcuit ste*****. "Kemungkinan besar Monica bukan obor manusia sudah ada bocoran bulan lalu bahwa varian Captain Marvel Who is Monica akan muncul di Ds2," cuit sha*****. Tak hanya trailer, Marvel juga merilis tanggal tayang film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tersebut. Dikabarkan film ini akan tayang di bioskop pada 6 Mei 2022.