JAKARTA – Film Doctor Strange 2 akhirnya merilis trailer yang disambut meriah oleh warganet. Scott Derrickson, sutradara dari film pendahulunya, pun mengutarakan hal yang kurang lebih sama setelah menonton trailer dari mantan calon buah karyanya.

Merupakan sutradara yang berhasil membawa Doctor Strange ke layar lebar pada tahun 2016, Scott Derrickson sempat ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaannya di film Multiverse of Madness. Sayangnya, pada tahun 2020, Scott harus meninggalkan proyek ini karena perbedaan visi.

Kini, kursi sutradara Doctor Strange 2 pun diambil alih oleh Sam Raimi. Sebagai sesama sineas, Scott mengaku sangat kagum dengan trailer garapan Sam yang dirilis kemarin pagi.

“Trailernya mengagumkan sekali dan tentu saja aku tak sabar! Aku cinta Sam, dia adalah sutradara yang tepat untuk film ini, sama halnya dengan film The Black Phone yang kurasa tepat untuk disutradarai. Semuanya baik-baik saja,” tulisnya dilansir dari ScreenRant.

Meski proyeknya ‘dirampas’, Scott mengaku tak pernah merasa sakit hati pada Sam Raimi. Malahan, ia menjadi salah satu pihak yang paling pertama menyuarakan dukungannya pada sutradara Evil Dead ini karena Ia yakin elemen horor Multiverse of Madness bisa digarap dengan baik di tangan Sam.

“Sam adalah orang paling ramah yang pernah kutemui di industri perfilman,” ucapnya di lain kesempatan, “dia seorang legenda yang cocok untuk membawa tokoh Doctor Strange di masa depan.”

Akan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, dan Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang pada tanggal 6 Mei 2022.

(aln)