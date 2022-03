JAKARTA - Novel The Other Side menjadi salah satu cerita yang viral di platform Wattpad. Novel karangan Alya Ranti telah 23 juta kali dibaca netizen.

Berdasarkan kesuksesan tersebut, novel The Other Side kini diangkat ke layar lebar oleh rumah produksi Lingkar Pictures.

Tak hanya di Indonesia, setelah naik cetak, novel ini pun telah dialihbahasakan karena turut edar di Malaysia hingga Singapura.

"Pembaca sudah 23 juta kali membaca, sempat best seller. Pembacanya juga ada dari Malaysia, Singapura, mereka merekomendasikan dan akhirnya novel ini juga terkenal di negara tetangga," tutur Alya Ranti.

"Setiap karakter (di novel ini) punya sisi lain lah. Tentang mental health, menghadapi masalah, bersikap ke orang lain. Related sama semua orang, baik remaja dan orang tua. Makanya pembacanya banyak kalangan orang tua dan remaja," lanjut Alya Rianti.

Jika tak ada aral melintang, film The Other Side akan tayang pada 17 Maret 2022. "Jadi saat novel ini dibaca 13 juta kali mulai ada banyak PH yang menghubungiku untuk diadaptasi menjadi film. Tapi belum nemu PH yang pas di hati, sampai ketemu sama PH Lingkar Pictures baru cocok. Aku terlibat di pembuatan skenario. Banyak diskusi untuk naskah dan casting," cerita Alya.

Girry Pratama, selaku produser melakukan pendekatan yang berbeda. Ia mengajak langsung Alya terlibat proses produksi. "Pendekatannya kayak kita nggak ngomongin angka. Di sini saya katakan, 'Kita melibatkan kamu.' Alya bilang, 'Boleh nih saya boleh terlibat?' 'Boleh,'" kata Girry.

