JAKARTA– Anak Jalanan: A New Beginning merupakan sinetron yang disutradarai Rudi Aryanto dan ditayangkan di GTV. Sinetron ini merupakan reboot dari sinetron Anak Jalanan, dan bisa ditonton melalui Vision+ setiap hari pukul 20.00 WIB di channel GTV.

Sinetron bergenre drama, laga, dan romantis ini dibintangi oleh Anrez Adelio sebagai Boy, Ersya Aurel sebagai Reva, Aditya Suryo sebagai Mondy, Rizky Djanbi sebagai Putra, James Thomas sebagai Dean, dan berbagai artis remaja ternama lainnya.

Anak Jalanan: A New Beginning menceritakan tentang seorang anak geng motor bernama Boy yang jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Reva. Semenjak bertemu dengan Reva, hidupnya berubah, namun kisah cinta mereka tidak berjalan mulus dengan banyaknya tantangan dari orang-orang di sekitarnya.

Pada episode terbaru dari Anak Jalanan: A New Beginning, terdapat cerita tentang Geng Serigala yang kembali menyerang Geng Warrior, yaitu geng yang diikuti oleh Boy. Dean, anggota Geng Serigala, tersulut amarah karena Mondy, salah satu anggotanya, membela Geng Warrior.

Di sisi lain, Mondy sangat berterima kasih pada Boy yang mau memaafkan kesalahannya dengan tulus, dan Boy masih berharap agar Mondy mau bergabung dengan Geng Warrior.

Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Mondy mau bergabung dengan Geng Warrior? Tonton sinetron Anak Jalanan: A New Beginning GTV di Vision+!

Anak Jalanan: A New Beginning dapat Anda saksikan di channel GTV melalui Vision+ secara gratis. Anda juga bisa menyaksikan berbagai tayangan dari channel-channel Free To Air (FTA) lainnya kapan sana dan di mana saja, termasuk tayangan yang sudah berlalu selama 7 hari ke belakang dengan adanya fitur Catch Up.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini serta kunjungi www.visionplus.id . Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).

(nit)