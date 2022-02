SEOUL - BTS menambah jumlah konser ‘Permission to Dance on Stage’ di Amerika Serikat. Hal itu diumumkan Big Hit Music lewat akun Twitter resminya, pada 23 Februari 2022.

Dalam cuitan itu, agensi tersebut mengungkapkan, BTS akan menambah empat pertunjukan lainnya di Las Vegas. Adapun keempat pertunjukan itu akan digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas, pada 8-9 April 2022.

Keempat konser itu, menurut Soompi, akan disiarkan secara langsung lewat layar raksasa di MGM Grand Garden Arena dalam event Live Play. Sementara itu, Grammy Awards akan digelar di venue yang serupa pada 3 April 2022.

Tahun ini, BTS kembali dinominasikan dengan masuk dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance. Mereka akan bersaing dengan Tony Bennett dan Lady Gaga (I Get a Kick Out of You), Justin Bieber dan Benny Blanco (Lonely), Coldplay (Higher Power), dan Doja Cat feat SZA (Kiss Me More).

Seperti diketahui, RM cs memulai tur 'Permission to Dance On Stage', pada Oktober 20221. Kala itu, konser tersebut digelar secara virtual di Seoul Olympic Stadium tanpa penonton karena pandemi COVID-19. BTS kemudian melanjutkan pertunjukan mereka di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 27-28 November 2021 dan 1-2 Desember 2021.*