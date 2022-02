JAKARTA- Gaya foto kekinian ala Sylvia Genpati mampu mencuri perhatian warganet karena melalui paras cantiknya. Tak hanya itu, wanita kelahiran Bandung itu juga memiliki tubuh proporsional serta gaya berbusana yang menarik.

Nama Sylvia Genpati mulai dikenal setelah dia membintangi sitkom Kelas Internasional di salah satu stasiun swasta pada 2015 silam. Kemudian dirinya didapuk menjadi model video klip Al Ghazali yang bertajuk “Amnesia”.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut tiga gaya kekinian model bernama lengkap Sylvia Nurul Genpati tersebut, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya.

1. Mini Dress Membentuk Lekuk Tubuh

Gaya Foto Kekinian ala Sylvia Genpati (Foto: Instagram/ @sylviagenpati)

Sylvia Genpati tak sungkan memperlihatkan lekuk tubuh idealnya. Hal itu terlihat dalam unggahannya pada 23 Januari 2022 silam. Dia memilih potongan mini dress ketat bernuansa pink dilengkapi kacamata hitam.

Sementara tubuh proporsionalnya semakin terlihat karena memilih pose foto samping. Foto itu kemudian menyita decak kagum warganet, “Aduk kakak tolong body-nya jangan bikin iri kenapa,” sedangkan yang lainnya, “Cantiknya pake banget.”

2. Pose di Bathtub

Gaya Foto Kekinian ala Sylvia Genpati (Foto: Instagram/ @sylviagenpati)

Sylvia Genpati sepertinya memiliki pilihan spot foto menarik untuk tetap tampil elegan. Seperti dalam foto yang diunggahnya pada 2 Juli 2021, dia memakai crop top bernuansa ungu lengkap dengan sentuhan backless.

Untuk melengkapi outfitnya Sylvia memilih legging high waist panjang, dengan berpose menghadap ke cermin, dia menuliskan, “Stay positive when life gives you every reason to be negative (Tetap positif ketika hidup memberi Anda setiap alasan untuk menjadi negatif).”

3. Tampil Kece dengan Jersey

Gaya Foto Kekinian ala Sylvia Genpati (Foto: Instagram/ @sylviagenpati)

Selain mampu tampil elegan dan feminim, Sylvia juga memiliki penampilan yang simpel dengan menggunakan Jersey bola. Dalam unggahannya, dia memakai Jersey merah salah satu klub bola, hot pants jeans dan potongan rambut terurai.

Seperti yang diketahui, penggemar pesepak bola Ronaldo tersebut memang kerap mengajak pengikutnya di Instagram untuk menebak skor pertandingan. “Saatnya mendukung ayang beb buat gol-in nanti malam! Mangat beb @cristiano,” tulisnya sebagai keterangan.

“#TebakScoreSylviaGenpati persyaratannya sudah hafal kan? Liat story ya!” lanjutnya. Lantas, foto itu mendapat komentar beragam. Seorang pengguna Instagram mengungkapkan, “empat sehat lima kosong bos.”