ALIEF Reynaldi, produser muda berbakat jebolan ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2021 bersama Mirriam Eka dilirik label dunia asal Belanda. Tak disangka di tengah badai pandemi, mereka justru mampu berkarya bersama para musisi hebat.

Mereka merilis single perdana ‘Lights’ dan langsung dinaungi label internasional SPINNIN' Records asal Belanda. SPINNIN’ Records adalah label ternama yang telah sukses menelurkan banyak musisi top internasional seperti Afrojack, Tiësto, KSHMR, Sam Feldt, dan masih banyak lagi.

Sekilas tentang single-nya, ‘Lights’ menceritakan tentang kekecewaan seseorang karena dikhianati kekasihnya. Trauma ini membuatnya menutup hati untuk orang lain. Alief mengatakan, lagu ini terinsipirasi dari pengalaman pribadi.

“Kami menemukan banyak kasus serupa yang juga menimpa hubungan para remaja saat ini. Berangkat dari situ, kami mulai membuat track Lights dan hasilnya sangat mengagumkan karena suara Mirriam benar-benar pas, dia sangat menjiwai Lights,” kata Alief.

Di mata Mirriam, Alief dinilai menjadi sosok pria yang diam-diam menghanyutkan dalam berkarya. Sejak awal, dia juga sangat tertarik untuk bergabung di project ini.

"Alief anaknya pendiam tapi isi kepalanya itu keren banget. Sisi musikalitas dan taste dia terhadap musik elektronik sangat luar biasa,” tutur Mirriam.

Selain mereka, rupanya ada juga Richrd Msc dan Rinni Wulandari dengan lagu ‘Tell Me’. Kemudian ada Drocck yang menggandeng solois muda beraliran RnB, Reikko, di single ‘Look at Me’.

Karya ini dirilis di bawah bendera Warner Music Indonesia. Di single ini, Richrd yang masih berusia 19 tahun sukses membuat Rinni terpukau dengan kemampuan musikalitas yang ia miliki.

“Menurutku Richrd adalah pribadi yang terbuka dan kreatif. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa bikin musik yang bagus dan matang,” ucap Rinni.

Sementara itu, bagi Richrd, berduet dengan personel Soundwave, membuat pemilik nama asli Richard Ezra Sebastian mendapat pengalaman baru sepanjang proses penggarapan lagu. Apalagi Rinni lebih senior dan lebih dulu di industri musik, jadi banyak hal yang dia pelajari.

"Dia sangat terbuka dengan diskusi tentang penggarapan lagu ini, nuansa musiknya mau seperti apa menyesuaikan dengan karakter vokalnya. Akhirnya lahirlah Tell Me yang kental dengan unsur tech house dan UK Garage,” Richrd menuturkan.

Lalu di nomor ketiga terdapat single ‘Look at Me’ yang merupakan buah kolaborasi dari Drocck featuring solois Reikko. Drocck bersyukur dapat bekerjasama dengan Reikko dalam penggarapan lagu ini karena ia memiliki kesempatan mengeluarkan kemampuan bermusik terbaiknya.

Ia optimistis, Look at Me bisa menjadi karya yang membanggakan dan mampu menggebrak panggung musik. Menurutnya, yang paling seru adalah bekerja sama dan bertukar pikiran dengan Reikko.

"Kami banyak berdiskusi, membahas konsep dan mencari referensi yang pas untuk Look at Me. Saya sangat bersyukur dan bangga. Semoga antusiasme kami dalam project kolaborasi ini juga dapat menjangkiti para penikmat musik elektronik yang mendengarkan,” tukas Drocck.

Kesempatan berkolaborasi dengan penyanyi wanita kenamaan Indonesia seperti Rinni Wulandari, Mirriam Eka dan Reikko merupakan reward bagi Alief, Richrd dan Drocck atas keberhasilan mereka menjadi kampiun di ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2021. Di ajang tersebut, Alief keluar sebagai Juara 1, Richrd di posisi runner up dan Drocck menempati juara 3.

Sementara itu, Perwakilan ICEPERIENCE.ID, Sigit Diapsoputra berharap keberhasilan ketiga produser muda di kompetisi EMPC 2021 dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meraih kesuksesan di panggung musik elektronik Tanah Air, serta lebih jauh di level internasional.

“Harapan kami kesuksesan karya Alief Reynaldi, Richrd Msc dan Drocck tidak berhenti di sini. Semoga mereka semakin berani berkreasi menghasilkan karya-karya yang spesial untuk tampil dan menunjukkan bahwa karyanya layak bersaing di level dunia,” kata Sigit.