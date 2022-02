JAKARTA- Kabar gembira datang dari penyanyi Danilla Riyadi. Dia akhirnya akan merilis album baru bertajuk Pop Seblay tengah malam nanti.

Kerap disebut beraliran jazz dan bossa nova oleh para penggemar, melalui album ini Danilla Riyadi menegaskan bahwa dirinya adalah seorang musisi pop.

“Seperti judulnya ya, sudah dipastikan album ini genre-nya pop,” kata Danilla Riyadi, dikutip dari konferensi pers Pop Seblay, Senin (21/2/2022).

Menggunakan penggabungan dua kata yang unik sebagai judul album, Danilla mengaku terinspirasi dari seniman lokal bernama FLUXCUP. Berkat seri video humor yang bernama Monyet Seblay, Danilla mengadopsi kata tersebut dan memaknai ‘seblay’ sebagai sebuah perasaan santai nyaris mabuk namun tanpa zat terlarang.

“Seblay itu getting high without any substance,” terangnya, “ibaratnya kayak soju non-alkohol.”

Selain menjadi lebih nyentrik dan lebih blak-blakan, album teranyar ini juga membawa banyak kisah yang lebih personal; dari keluhan soal berat badan hingga masalah penyiksaan hewan. Menurut pengakuan Danilla, album ini tercipta atas dasar kerinduan mengerjakan sesuatu bersama teman-teman.

Penuh humor dan juga emosi yang manusiawi, album Pop Seblay akan berisi 12 lagu dan siap rilis di berbagai layanan streaming musik pada hari Selasa (22/2/2022) tengah malam nanti.