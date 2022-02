MARIA Ozawa atau Miyabi seperti tak sabar ingin ke Indonesia untuk bertemu Vicky Prasetyo. Wah beneran nih?

"Hai Vicky, aku berharap pandemi Covid-19 berakhir sesegera mungkin, jadi kamu bisa jemput aku di bandara, lalu kita have fun," kata Maria Ozawa dalam video yang diunggah Vicky Prasetyo di Instagram, belum lama ini.

Di video tersebut, Maria Ozawa pun mengatakan bahwa dirinya memang sedang rindu juga dengan Indonesia. Jadi, ya, semacam sekalian ke Indonesia sekalian bertemu dengan sang Gladiator.

"Indonesia aku rindu sekali. God Bless," ucap Maria Ozawa diakhiri dengan kiss-bye yang menggemaskan.

Â

Tahu Maria Ozawa bakal bela-belain datang ke Indonesia, Vicky Prasetyo pun besar kepala saking senangnya. Lewat unggahan Instagarm, pria berusia 37 tahun tersebut mengatakan siap memanjakan Maria Ozawa.

"Gladiator siap menunggu kamu, Maria Ozawa. Nanti aku ajak makan bakso, ya, sayang," kata Vicky.

Dia pun mengatakan siap menunggu momen indah itu tiba. "I'm waiting until close my eyes. Gladiator X Maria Ozawa."

Wah, kira-kira apa yang akan terjadi, ya, ketika Vicky Prasetyo benar-benar bertemu dengan Maria Ozawa?

Beberapa netizen mengeluarkan komentar menggelitik sekaligus bikin otak traveling.

"Aku siap disuruh otw beli obat kuat," kata @dollypret.

"Keknya ini baru akan menemukan lawan yang pas hulala can't wait, bro, to see you guys rock and roll wkwkwkm" celetuk @evabelisi***.

"Bakal ada film baru nih," tulis @lindateh****.

"Jangan lupa banyakin minum jamu sama telor ayam kampung, ya, mang, biar bisa round," tulis @helmy_hendra***.