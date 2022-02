SEOUL - Shin Hye Sun mendapat tawaran untuk membintangi drama Wax Doll. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktris, YNK Entertainment, pada 18 Februari 2022.

"Wax Doll merupakan salah satu proyek yang menghampiri Shin Hye Sun. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut," ujar YNK Entertainment dalam keterangannya, dikutip dari Soompi, Minggu (20/2/2022).

Sayang, tidak ada informasi lebih detail terkait Waxx Doll dan karakter apa yang akan diperankan aktris 32 tahun itu dalam drama tersebut. Sebelumnya, aktris Mr. Queen itu juga ditawari untuk membintangi drama See You in My 19th Life.

Drama itu diadaptasi dari webtoon karya Lee Hey yang berkisah tentang seorang perempuan bernama Ban Ji Eum yang memiliki kemampuan mengingat semua kehidupannya di masa lalu. Pada kehidupan ke-19, dia ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan pria dari kehidupan sebelumnya.

Namun yang menarik, Ji Eum harus bersaing dengan Yun Ju Won, dirinya di masa lalu, untuk mendapatkan pria tersebut. Drama See You in My 19th Life akan diarahkan oleh Lee Na Jung, sutradara di balik drama populer, Fight for My Way. Jika Shin Hye Sun memilih salah satu dari drama tersebut, maka ini akan menjadi proyek terbarunya setelah sukses Mr. Queen, pada awal 2021. Drama itu tercatat sebagai salah satu drama terpopuler di TV kabel dengan rating tertinggi mencapai 17,37 persen.*