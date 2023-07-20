Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Hye Sun Beli Barang Bekas dari Pembunuh dalam Film Target

Kamis, 20 Juli 2023 |06:30 WIB
Shin Hye Sun Beli Barang Bekas dari Pembunuh dalam Film <i>Target</i>
Target, film baru Shin Hye Sun tayang 30 Agustus 2023. (Foto: Cine21)
SEOUL - Target, film baru Shin Hye Sun, Kim Sung Kyun, dan Kang Tae Oh dijadwalkan tayang di bioskop, pada akhir Agustus 2023. Jadwal tayang itu diumumkan bersamaan dengan perilisan poster teaser film tersebut. 

Dalam poster tersebut terlihat sebuah paket dengan plester yang telah membuka. Pada bagian atas paket itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Hari ini, aku membeli barang bekas dari seorang pembunuh." 

Mengutip Soompi, Rabu (19/7/2023), Target merupakan film thriller yang berkisah tentang Soo Hyun (Shin Hye Sun), seorang pekerja kantoran yang tiba-tiba jadi target kejahatan usai melakukan transaksi barang bekas. 

Aktor Kim Sung Kyun akan berperan sebagai Detektif Joo, anggota Unit Investigasi Cyber yang menyelidiki berbagai kasus kejahatan terkait transaksi barang bekas yang populer di Korea Selatan. 

Target, film baru Shin Hye Sun. (Foto: Hancinema)

Kang Tae Oh, bintang drama populer Extraordinary Attorney Woo, akan menghidupkan peran sebagai Detektif Na, junior Detektif Joo di Unit Investigasi Cyber. Cerita detail Target dapat disaksikan di bioskop pada 30 Agustus 2023.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
