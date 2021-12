SEOUL - Aktris Shin Hye Sun mendapat tawaran untuk membintangi drama adaptasi webtoon terbaru, See You in My 19th Life. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, YNK Entertainment.

“Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Shin Hye Sun saat ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (16/12/2021).

Webtoon karya Lee Hey itu berkisah tentang seorang perempuan bernama Ban Ji Eum yang bisa mengingat semua kehidupan masa lalunya. Peran tersebut merupakan lakon yang tengah dipertimbangkan oleh aktris Mr. Queen tersebut.

Pada kehidupannya yang ke-19, dia ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan pria dari kehidupan sebelumnya. Namun yang menarik, dia harus bersaing dengan Yun Ju Won, dirinya di masa lalu.

Drama See You in My 19th Life akan diarahkan oleh Lee Na Jung, sutradara di balik drama populer, Fight for My Way. Sementara itu, bulan ini Shin Hye Sun akan memulai syuting film terbarunya, Brave Citizen.

Baca juga: Loyal, Shin Hye Sun Perpanjang Kontrak dengan YNK Entertainment

Proyek layar lebar yang juga diadaptasi dari webtoon itu berkisah tentang So Si Min (Shin Hye Sun) mantan bintang tinju amatir semasa SMA. Namun akibat kejadian tak terduga, dia harus berada di titik terendah kehidupannya. Setelah dewasa, dia hanya berusaha keras untuk menjadi seorang guru tetap di sekolah tempatnya mengajar. Shin Hye Sun akan beradu akting dengan Lee Jun Young dalam Brave Citizen.* Baca juga: Dihujat karena Pindah Agama, Asmirandah: Ini Pilihan Aku