JAKARTA – Sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI terus memuncaki sebagai Sinetron Nomor 1 di Indonesia, akting menawan Arya Saloka dan Amanda Manopo benar-benar menguras emosi para pemirsa dan Ikatan Cinta Lovers. Kini impian beradu akting bersama bintang pujaan Mas Al dan Andin di Ikatan Cinta hampir menjadi nyata bagi 3 orang beruntung ini.

Online Casting Ikatan Cinta yang merupakan salah satu program unggulan dalam fitur ‘Be The Artist’ di aplikasi Klaklik sudah masuk ke babak tiga besar. Dalam acara pengumuman semi finalis yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2021 melalui live zoom, akhirnya terpilih 3 besar semi finalis yang akan melanjutkan perjuangannya untuk menjadi juara kontes Online Casting Ikatan Cinta season 2. Mereka adalah Wally Amilleni Ibanez (22 tahun, Sukabumi), Frenda Hwang (31 tahun, Jakarta), dan Hennils Tamaela (28 tahun, Jakarta). Nantinya, peserta yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk berakting pada serial ‘Ikatan Cinta’ dan kontrak eksklusif dengan SMN (Star Media Nusantara).

Wally Amilleni Ibanez merupakan seorang wanita kelahiran 17 Februari 2000 yang saat ini bekerja di salah satu golf course di Jakarta. Ia mengatakan bahwa memang sudah sejak kecil memiliki passion untuk berakting. Meskipun pernah gagal dalam Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 1, Wally tidak mudah menyerah dan kembali mencobanya di season 2. Akhirnya, ia berhasil menjadi salah satu dari 3 besar yang masuk ke babak semi finalis.

Semi finalis yang kedua berasal dari Jakarta bernama Frenda Hwang. Lahir pada 28 November 1991, dirinya telah sejak lama memiliki ketertarikan yang besar untuk beradu peran dengan para pemain sinetron ‘Ikatan Cinta’. Dengan bakat serta pengalamannya berakting dalam beberapa web series, membuatnya yakin untuk bisa memenangkan kompetisi ini.

Hennils Tamalea, adalah pria kelahiran 26 Maret 1993 dari Ambon yang berhasil menjadi semi finalis dalam Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2. Selain berakting, ternyata Hennils juga memiliki hobi bernyanyi dan olahraga seperti muay thai dan boxing. Memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan umum, Ia seringkali menjadi talent di media sosial dan ikut serta berperan dalam beberapa film pendek di YouTube.

Dalam acara pengumuman semi finalis, Evelina Witanama dan Regina Kandou turut hadir sebagai bintang tamu. Keduanya merupakan finalis Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 1 yang diadakan pada tahun lalu. Evelina Witanama sebagai juara pertama telah berhasil menjadi bagian dari Sinetron ‘Ikatan Cinta’ dan dikontrak oleh SMN Management artis milik MNC Group.

Filriady Kusmara, Direktur MNC Pictures mengatakan bahwa Online Casting ini menjadi peluang yang besar bagi masyarakat, terutama penonton ‘Ikatan Cinta’, yang ingin mengembangkan bakat akting mereka. “Tiga semi finalis yang terpilih ini memiliki talenta yang terbaik di antara yang lainnya. Nantinya, salah satu dari mereka akan terpilih untuk beradu akting dengan para pemain ‘Ikatan Cinta’ seperti Amanda Manopo dan Arya Saloka,” ujarnya.

Sinetron Ikatan Cinta adalah produksi MNC Pictures yang merupakan production house terbesar di Indonesia yang merupakan unit usaha dari PT MNC Studios International Tbk (MSIN).

Klaklik merupakan sebuah aplikasi mobile di bawah naungan MNC Pictures berupa media all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis story dengan format user generated content dari para content creator. Informasi selengkapnya seputar KlaklikOnline Casting ‘Ikatan Cinta’ juga tersedia di akun Instagram @officialklaklik. Segera download Klaklik di Playstore atau App Store sekarang!

(aln)