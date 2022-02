DORCE Gamalama kini telah tiada. Kabar kematian Dorce ini menjadi trending topic di media sosial.Â

Kondisi terkini dikabarkan bahwa jenazah tengah diurus oleh pihak rumah sakit. Karena meninggal dalam keadaan Covid-19, jenazah Dorce Gamalama tidak bisa dibawa ke rumah duka.

Kepergian Bunda Dorce, begitu publik memanggilnya, membawa duka mendalam bagi banyak netizen di media sosial. Di Twitter misalnya, kata 'Dorce Gamalama' dan 'Rest In Peace' menduduki trending topik nomor satu dengan lebih dari 22 ribu cuitan.

Banyak netizen merasa kehilangan amat mendalam atas meninggalnya Bunda Dorce. Beberapa potret lawas transpuan yang sukses di industri hiburan itu pun berseliweran, tanda sayang netizen kepada Bunda Dorce.

"Dorce Gamalama (an Indonesian trans woman, who is a pop singer, actress, presenter, and comedian). Met Joko Widodo and several former president of the republic of Indonesia: Soeharto, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono," cuit @yngwieocalasty1.

Di unggahan tersebut, si netizen memperlihatkan potret Bunda Dorce saat berfoto dengan orang-orang hebat Tanah Air, mengartikan bahwa dirinya bisa diterima di masyarakat dengan cukup baik sebagai transpuan. Kemudian, netizen dengan nama akun @ianhugen pun memberikan cuitan bela sungkawa yang mendalam untuk Bunda Dorce. Ia menganggap bahwa Dorce Gamalama adalah inspirasi yang nyata untuk masyarakat. "Rest In Power, the legend: Bunda Dorce Gamalama. Thanks for all the inspiration and kindness. You are truly an inspiration," terangnya. Di sisi lain, akun @omongomongcom memberikan penghormatan terakhir kepada Dorce Gamalama karena sudah berjuang semasa hidup dan menjadi simbol keberagaman masyarakat Indonesia. "RIP Dorce Gamalama. Pejuang dan salah satu penghibur terbaik di negeri ini. Dorce adalah simbol kecanggungan dan kegelisahan seksual di Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kita masih harus berjuang keras menuju kesetaraan gender dan seksual, serta melawan stigmatisasi seksual. Dia sekarang bebas," katanya. Lalu, netizen @piiluss pun memberikan pernyataannya soal duka mendalam atas kepergian Dorce. "Selamat jalan Bunda Dorce Gamalama. Terima kasih sudah pernah menjadi penghibur di negeri ini, sekaligus jadi pendobrak transpuan yang diakui kualitasnya di industri hiburan," ungkapnya. Good bye, Dorce Gamalama. Terima kasih atas segala hiburan dan kisah perjuangan yang tiada hentinya. Rest In Peace, Dorce Gamalama.