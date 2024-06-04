Rumah Gadang Dorce Gamalama Sudah Laku Terjual, Tapi Bukan Dibeli Irfan Hakim Ataupun Raffi Ahmad

JAKARTA - Rumah peninggalan Dorce Gamalama sempat menjadi sorotan tak lama setelah sang artis meninggal dunia. Pasalnya, rumah tersebut menjadi polemik antara keluarga almarhum dengan anak angkatnya.

Abu Bakar, anak angkat Dorce Gamalama pun buka suara terkait nasib rumah gadang tersebut. Sebab, dia menyadari bahwa banyak informasi simpang siur yang menyebar mengenai rumah tersebut.

Abu Bakar membenarkan bahwa rumah tersebut memang sudah dijual karena sudah dibicarakan bersama Dorce sebelum meninggal dunia.

"Saya pengin klarifikasi saya juga baru dapat kabar bahwa dari teman saya katanya sejak kemarin ada masalah rumah apa-apa gitu sih saya juga kurang jelas ini cuma ngeklarifikasi doang sebenarnya rumah gadang ini emang dari dulu emang kita sudah niatkan jual, dari almarhumah juga niatkan jual," ujar Abu Bakar dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (4/6/2024).

Namun, dia membantah isu yang beredar bahwa Irfan Hakim dan Raffi Ahmad yang membeli rumah tersebut.

Rumah Gadang Dorce Gamalama sudah laku terjual (Foto: MeTube)





Hanya saja, Irfan Hakim memang sempat berkeinginan membuat konten di rumah tersebut. Namun, Abu Bakar menjelaskan kepada asisten Irfan bahwa rumah tersebut bukan lagi milik Dorce.

"Cuma yang belinya bukan A Irfan dan A Raffi. Sebelumnya A Irfan emang mau kesini, mau ngevlog. Saya bilang ke asistennya bahwa rumah ini bukan lagi milik almarhum," sambungnya.

Abu Bakar enggan membahas lebih lanjut soal sosok pembeli rumah tersebut. Dia hanya menyebut bahwa bukan pihak keluarga ataupun kerabat terdekat yang membelinya.

Selain itu, Abu Bakar juga mengaku tak mengetahui rumah tersebut dilepas dengan harga berapa.

"Bukan, ada orang lain. Kalau harga saya kurang tahu, posisi saya lagi di luar kota," ungkapnya.