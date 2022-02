JAKARTA- Gaya foto kekinian ala Sarah Azhari kerap mencuri perhatian warganet melalui gaya busananya yang seksi. Dia merupakan adik kandung Ayu Azhari yang pertama kali terjun ke dunia hiburan pada 1995 silam.

Namanya mulai menjadi sorotan setelah terkena skandal foto bugil ketika casting di sebuah rumah produksi. Beberapa tahun silam dirinya kembali terjerat kasus yang sama bersama sang adik, Rahma Azhari.

Sarah Azhari menikah dengan Pedro Miguel Carrascalao dan memiliki putra bernama Albany Ray Carrascalao. Untuk mengenal lebih dekat, berikut tiga gaya kekinian artis yang kini tinggal di Los Angeles, Amerika tersebut, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

1. Simpel dengan Kaus Lengan Panjang

Gaya Foto Kekinian ala Sarah Azhari (Foto: Instagram/ @sazarita)

Sarah Azhari tampaknya memiliki cara simpel untuk menunjukan bentuk tubuhnya. Hal itu tersebut diperlihatkannya lewat salah salah satu unggahan Instagram pada Agustus 2020.

Dalam unggahan tersebut, Sarah milih untuk mengenakan atas lengan panjang ketat yang semakin menunjukan lekuk tubuhnya. Selain itu, dia juga memadukannya dengan hot pants berbahan jeans bernuansa belel.

“Besar atau kecil, kurus atau gemuk, tinggi atau pendek tidak ada yang paling terbaik/tercantik. Jangan suka permalukan atau menghina tubuh seseorang. Tidak ada manusia yg sempurna,” katanya sebagai keterangan Instagram (14/2/2022).

2. Percaya Diri dengan Leather Jacket

Gaya Foto Kekinian ala Sarah Azhari (Foto: Instagram/ @sazarita)

Tak hanya memiliki gaya yang seksi, Sarah Azhari juga mampu memadukan penampilan modis ala rock. Seperti dalam unggahan Instagram dia terlihat percaya diri dengan jaket kulit serta rok berwarna hitam.

Penampilan kece tersebut semakin lengkap dengan kacamata serta tas selempang bernada hitam, belum lagi dipadukan dengan geraian rambut blonde.

“You get rewards by just smiling. So smile and be kind. Love you all. (Anda mendapatkan imbalan hanya dengan tersenyum. Jadi tersenyumlah dan bersikap baiklah. Sayang kalian semua),” tulisnya sebagai pelengkap keterangan.

3. Seksi dengan Dress Lace Hitam

Gaya Foto Kekinian ala Sarah Azhari (Foto: Instagram/ @sazarita)

Meskipun beranjak usia 44 tahun, tampaknya tidak mengurangi pesona seksi Sarah Azhari. Dalam salah satu unggahan Instagram miliknya, sang model terlihat tak sungkan memamerkan belahan dadanya dalam balutan gaun lace bernuansa hitam.

“Today, I want to thank Allah SWT for granting me yet another year. Today, my heart is full of nothing but gratitude (Alhamdulillah). (Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada Allah SWT karena telah memberiku satu tahun lagi. Hari ini hatiku hanya dipenuhi rasa syukur),” tulisnya sebagai caption