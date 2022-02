JAKARTA – Doctor Strange in the Multiverse of Madness masih menyimpan banyak misteri. Baru-baru ini, ada sebuah rumor yang mengabarkan kedatangan sosok banteng hijau raksasa yang akan menjadi tokoh penting.

Dilansir dari CBR, merek pakaian Red Wolf yang menjalin kerjasama dengan Marvel Studios baru-baru ini merilis sederetan cinderamata resmi dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam salah satu foto desain yang mereka unggah, tampak seekor banteng raksasa berwarna hijau yang memiliki perawakan seperti manusia dan berpakaian ala penyihir.

Meski terlihat aneh, rupanya makhluk ini berhasil dikenali oleh para fans Marvel sebagai Rintrah, tokoh mistis yang tak asing dengan Doctor Strange di jagat komik. Bukan kali pertama muncul dalam merchandise MCU, sebelumnya Rintrah juga pernah diangkat dalam lini mainan Marvel yang berhubungan dengan tokoh-tokoh Doctor Strange; memperkuat kabar kemunculannya di film Doctor Strange 2.

Pertama kali debut di komik pada tahun 80-an, Rintrah adalah makhluk asing dari planet R’Vaal yang terletak di dimensi lain. Awalnya berkunjung ke bumi untuk mengembalikan jubah ajaib Doctor Strange, Rintrah malah menetap dan menjadi murid baru sang penyihir untuk membantu selamatkan dunia.

Melihat Rintrah yang punya asal-usul dari dunia lain, tentunya hal ini selaras dengan elemen utama film Doctor Strange 2; multisemesta. Dalam sinopsis resminya, Marvel Studios menjanjikan kedatangan “kawan mistik yang baru dan lama” serta “realita alternatif” yang akan menjadi elemen besar petualangan sang tokoh titular.

Selain kedatangan Rintrah si banteng, Doctor Strange 2 kabarnya juga akan dihampiri sosok-sosok superhero Marvel dari studio lain seperti Professor X dari seri X-Men dan juga Reed Richards dari seri Fantastic Four. Meski kemunculannya masih berupa rumor yang belum dikonfirmasi dalam bentuk apapun, melihat Spider-Man: No Way Home, semuanya tampak mungkin saja terjadi.

Akan kembali dibintangi Benedict Cumberbatch, semua rumor dan misteri ini akan terjawab ketika Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang 6 Mei 2022.

