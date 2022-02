JAKARTA – Melalui ajang Super Bowl 2022 yang digelar pagi ini, para penggemar fantasi berhasil dimanjakan dengan kemunculan teaser perdana untuk serial The Lord of the Rings: The Rings of Power. Tentunya, bagi penikmat film, judul tersebut terdengar tak asing di telinga.

Kini diproduksi Amazon Studios, The Lord of the Rings: The Rings of Power adalah serial terbaru yang kembali mengadaptasi kisah fantasi epik karangan penulis legendaris J.R.R. Tolkien. Namun, berbeda dengan adaptasi yang sudah-sudah, serial ini akan membawa penonton menyusuri Middle-Earth ribuan tahun sebelum kisah trilogi Lord of the Rings terjadi.

Lewat sebuah teaser berdurasi 60 detik, Amazon mengungkap beberapa lokasi yang akan menjadi fokus utama serial The Rings of Power; salah satunya adalah Numenor, kerajaan megah yang ditakdirkan runtuh dan menjadi pemicu konflik perebutan 20 cincin ajaib.

Selain itu, teaser ini juga menampilkan beberapa tokoh baru yang diciptakan khusus untuk The Rings of Power. Namun, fans karya Tolkien tak perlu khawatir, ada juga beberapa tokoh klasik Lord of the Rings yang siap dimunculkan dalam serial ini seperti Elrond dan Galadriel yang diberkahi hidup abadi.

Mengambil latar waktu di Second Age alias Zaman ke-Dua, The Rings of Power akan berfokus pada petualangan beberapa tokoh berbeda yang harus menjadi saksi kebangkitan Sauron. Harus mempertahankan keteraturan di benteng-benteng peradaban manusia, kurcaci, dan elf, The Lord of the Rings: The Rings of Power digadang-gadang sebagai serial epik yang bisa saingi Game of Thrones.

Direncanakan akan tayang sepanjang lima musim dengan sepuluh episode di tiap musimnya, petualangan Lord of the Rings: The Rings of Power akan dimulai pada tanggal 2 September 2022 lewat layanan streaming Amazon Prime Video.

