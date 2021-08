JAKARTA – Kabar bahagia untuk pecinta The Lord of the Rings. Trilogi novel karangan J.R.R. Tolkien datang dengan kabar baru.

Sempat diadaptasi menjadi trilogi film oleh sutradara Peter Jackson pada tahun 2000-an, rupanya kisah petualangan Frodo Baggins dan Samwise Gamgee menghancurkan cincin ajaib akan kembali diangkat ke layar dalam format serial oleh Amazon.

Direncanakan sejak 2017 dan digarap sejak 2020, detail proyek raksasa ini dijaga dengan sangat ketat oleh pihak Amazon. Sudah banyak rumor tentang aktor yang akan memerankan para tokoh kunci serial ini, yang setidaknya sembilan orang, namun belum ada yang dikonfirmasi secara resmi.

Selain rumor aktor, ada juga sebuah kicauan misterius dari Maret 2019 yang menunjukkan peta Middle Earth yang mencakup sebuah kepulauan bernama Numenor di salah satu sudutnya. Di sejarah Middle Earth karya Tolkien, Numenor adalah sebuah negeri mirip Atlantis yang menjadi rumah bagi kaum Dunedain, ras manusia yang jatuh ke kegelapan ribuan tahun sebelum kisah trilogi Lord of the Rings terjadi.

Kemunculan peta tersebut mengonfirmasi bahwa serial ini akan mengangkat cerita Middle Earth secara lebih lengkap dibandingkan filmnya, dan memuaskan para fans yang sangat ingin melihat beberapa ras makhluk magis yang belum sempat tampil di layar lebar.

Setelah berbagai spekulasi dan berita tak pasti, akhirnya Amazon secara resmi merilis foto pertama dari serial Lord of the Rings garapan mereka beserta tanggal tayang perdananya. Dilansir dari Mashable, Rabu (4/8/2021), foto pertama ini memperlihatkan sebuah sosok manusia berjubah putih di padang rumput yang luas. Di kejauhan, tampak ibukota negeri Gondor, Minas Tirith, yang terlihat megah dan berkilauan diterpa sinar matahari.

Akun Twitter resmi serial ini juga mengonfirmasi bahwa musim pertama Lord of the Rings versi Amazon akan mengisahkan kemunculan sosok antagonis terbesar yang pernah diciptakan oleh Tolkien.

Mendengar berita-berita ini, para fans pun semakin tak sabar menanti kemunculan kembali kisah epik terbesar sepanjang masa ini. The Lord of the Rings versi Amazon akan tayang secara mingguan 2 September 2022 mendatang, 13 bulan dari sekarang.

