JAKARTA – Lord of the Rings menjadi trilogi film epik karya sutradara Peter Jackson. Lord of the Rings merupakan novel karangan J.R.R. Tolkien.

Ia berhasil menciptakan sebuah dunia fantasi yang sangat mendetail. Dari The Hobbit sampai The Silmarillion, Tolkien mampu memberi kehidupan yang realistis di dunia yang penuh ras fantasi dan berbagai macam monster.

Setelah trilogi film Lord of the Rings dan The Hobbit, New Line Cinema dan Warner Bros. Animation akan mengangkat satu lagi cerita dari dunia Middle Earth dalam film anime Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

The War of the Rohirrim akan mengeksplor cerita dan sejarah Helm’s Deep, sebuah benteng yang menjadi lokasi penting di buku dan film ke-dua Lord of the Rings, The Two Towers.

“Ini akan menjadi satu lagi adaptasi epik dari dunia karangan Tolkien yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Kami merasa beruntung bisa bekerjasama dengan tim kreatif di balik trilogi film Lord of the Rings dan juga para penghasil ide baru,” ujar Sam Register, Presiden Warner Bros. Animation, dilansir dari IGN.

Film anime ini akan dikerjakan oleh Sola Entertainment yang juga pernah menggarap banyak animasi seperti Ultraman, God of High School, Tower of God, dan banyak lagi. Selain itu, film ini akan disutradarai oleh Kenji Kamiyama, sutradara dari franchise Ghost in the Shell.

Film anime ini akan menjadi satu dari beberapa proyek film dan serial Middle Earth yang sedang dikembangkan. Belum ada tanggal rilis untuk The War of the Rohirrim.

