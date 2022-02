GAYA foto kekinian ala Zeza Akira kali ini akan diulas. Dari mulai dia mengenakan bikini hingga makan di restoran selalu terlihat seksi.

Zeza Akira selebgram kelahiran 19 Oktober 1996. Di Instagram si_zezaaa bahkan telah memiliki sedikitnya 176 ribu followers.

Bahkan dirinya juga sering membagikan potret seksinya dalam Instagram. Berikut ini tiga gaya foto kekinian ala Zeza Akira yang bisa Anda simak.

Bikini

Gaya Foto Kekinian ala Zeza Akira. (Foto: Instagram)

Punya body bohay, Zeza Akira percaya diri tampil menggunakan bikini. Dia memakai bikini hitam dipadu dengan outer hitam transparan yang memperlihatkan potret mulusnya. Zeza juga mengatakan bila dirinya mirip dengan model kalender toko emas.

"Kalender toko emas 2022.. stay tuned🤣🤣🤣," ujar

Tentulah melihat potret ini membuat netizen memenuhi kolom komentarnya.

"OMG my lovely host is very amazing," kata her***

"Perfecto," ungkap mou***

Gym Gaya Foto Kekinian ala Zeza Akira. (Foto: Instagram) Jangan hanya bermimpi punya tubuh indah dan sempurna seperti Zeza. Semua butuh proses dan usaha, Zeza selalu menyempatkan waktu ke gym demi menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Outfit ngegym nya simple yaitu crop tanktop V-neck dan celana ketat khusus olahraga dengan model see-through di bagian pahanya. Gaya rambut messy high-bun cantik effortless. Makan di restoran Gaya Foto Kekinian ala Zeza Akira. (Foto: Instagram) Zeza Akira menikmati sushi salah satu Club di Bali. Outfit seksi crop tank putih dipadukan celana panjang bermotif. Rambutnya terurai panjang, cantiknya nambah nih.