LOS ANGELES - Penyanyi Rita Ora mengonfirmasi keterlibatannya dalam prekuel film Beauty and the Beast. Kabar itu disampaikannya langsung melalui akun media sosial miliknya.

Dalam unggahannya, Rita Ora terlihat sedang mendatangi studio Disney. “Aku tidak bisa menyimpan rahasia lagi! Aku sangat bersemangat untuk bergabung dengan para pemeran prekuel Beauty and the Beast!” ujarnya.

Pelantun Anywhere tersebut mengaku tidak menyangka dapat bergabung dengan proyek tersebut. Pasalnya, sejak kecil Beauty and the Beast merupakan tayangan yang selalu ditontonnya berulang kali.

Dalam unggahan tersebut, Ora juga membagikan serangkaian foto masa kecil dirinya ketika mengenakan kostum Belle, karakter utama dalam Beauty and the Beast. Penyanyi 31 tahun itu sangat bersyukur atas kesempatan yang didapatkannya tersebut.

“Akhir-akhir ini, aku merasa semua mimpiku menjadi kenyataan! Hidup terasa seperti film Disney!” ujar Rita Ora pada pengujung unggahannya.

Rita Ora memang tidak menjadi tokoh utama dalam film ini. Kekasih sutradara Taika Waititi tersebut didapuk untuk berperan sebagai buronan dengan kemampuan mengejutkan. Dengan membawa rahasia yang tidak diketahui, dia berpotensi untuk memengaruhi seluruh kerajaan. Tak hanya Rita Ora, Luke Evans dan Josh Gad yang sebelumnya membintangi live-action Beauty and the Beast juga akan kembali mengulangi perannya sebagai Gaston dan LeFou dalam prekuel ini.