JAKARTA - Pada November tahun 2020 lalu, Rita Ora menginjak usia 30. Namun hal ini menjadi salah satu momen yang cukup membuatnya merasa malu hingga kini. Pasalnya, ia membuat pesta saat sedang terjadi pembatasan akibat virus corona.

Melansir dari Dailymail, pelantun How We Do itu mengadakan pesta ulang tahun ke 30 di Casa Cruz Notting Hill. Padahal saat itu sedang terjadi lockdown. Rita Ora seharusnya melakukan karantina seusai perjalanan dari Afrika Utara.

Rita menceritakan hal tersebut sambil menangis kepada The Independent. Ia menyesal atas pesta yang satu tahun lalu ia gelar.

"Saya sangat malu. Saya masih merasa malu dan menyesal. Sangat sulit bagi saya untuk membicarakannya," katanya kepada Independent, dikutip dari Dailymail, Senin (13/12/21).

Jika waktu bisa diputar, Rita berharap ia tidak akan melakukan hal tersebut sehingga pelanggaran aturan lockdown tidak pernah terjadi. Rita juga merasa telah mengecewakan pihak-pihak yang saat itu tengah berjuang di tengah maraknya kasus covid-19.

"Orang-orang membuat pengorbanan besar pada saat itu, dan saya mengecewakan mereka. Dan itu menyakitkan. Ini benar-benar menyakitkan" lanjutnya.

Akibat perbuatannya tersebut , Rita pun dianggap sangat egois. Pihak kepolisian Inggris mengharuskan Rita membayar denda sebesar 10.000 poundsterling atau sekitar 189 juta rupiah.

Kala itu bukan hanya Rita yang terkena imbas dari aksi egoisnya, tetapi juga pihak restoran tempat ia mengadakan pesta. Kabarnya manajer restoran dipecat dan tempat tersebut pun kehilangan lisensi selama enam minggu. Satu tahun lalu sebenarnya Rita juga telah meminta maaf kepada publik. Namun nampaknya, kejadian itu sangat membekas hingga membuat mantan kekasih Calvin Harris itu masih kecewa dengan dirinya sendiri. “Ini adalah kesalahan penilaian yang serius dan tidak bisa dimaafkan. Mengingat adanya pembatasan, saya menyadari betapa tidak bertanggung jawab tindakan ini dan saya bertanggung jawab penuh," ujar Rita satu tahun lalu.