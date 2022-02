SEOUL - Aktris Be Melodramatic Chun Woo Hee berpotensi kembali ke layar kaca dengan membintangi drama Beneficial Fraud. Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi sang aktris, H& Entertainment, lewat keterangan resminya.

“Chun Woo Hee mendapat tawaran membintangi drama baru tvN tersebut dan saat ini tengah mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut, dikutip dari Soompi, Kamis (10/2/2022).

Jika aktris asal Icheon, Provinsi Gyeonggi itu menerima tawaran tersebut, maka Beneficial Fraud akan menjadi proyek pertamanya dalam 3 tahun terakhir. Serial Be Melodramatic yang rilis pada 2019 merupakan drama terakhir yang dibintanginya.

Chun Woo Hee debut lewat film Love, So Divine pada 2004. Namun, aktingnya mulai mendapat perhatian penonton saat muncul dalam film Sunny pada 2011. Sejauh ini, dia sudah membintangi sederet film populer, termasuk The Wailing dan The Beauty Inside.

Sementara itu, skenario drama Beneficial Fraud ditulis oleh Jo Seul Ah. Sebelum diangkat ke layar kaca, naskah drama tersebut berhasil memenangkan penghargaan dalam Second Drama Script Competition Studio Dragon.

Jo Seul Ah akan berkolaborasi dengan sutradara Shooting Star Lee Soo Hyun dalam menggarap Beneficial Fraud.*

