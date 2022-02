JAKARTA - Medina Zein datang dengan penampilan baru. Lewat akun Instagram miliknya, Medina Zein melepas hijab yang selama ini digunakan.

Beberapa foto dengan rambut terurai dan berwarna pirang diunggah oleh Medina Zein. Lewat caption yang disematkan di akun Instagramnya, Medina Zein memulai hidup baru.

"New life is beginning," kata Medina Zein, Rabu (9/2/2022).

Â

Sejak siang ini, Medina mulai memperlihatkan rambut yang selama ini ditutupi. Di foto pertama, Medina menyematkan kalimat motivasi. "The hardest part of loving someone is knowing when to let go, and knowing when to say good bye."

Netizen pun lantas bereaksi. Banyak yang pro dan tak sedikit pula yang menyayangkan Medina melepas hijabnya.

"Astaqfirullah, kenapa jadi begini, harusnya setiap ada masalah kita harus lebih deket sama Allah bukan malah menjauh. Mustinya lebih banyak bersyukur dan berserah diri sama Allah, (punteun bukan menggurui)," ucap netizen.

(aln)