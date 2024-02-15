Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Alasan Medina Zein Beri Kuasa untuk Layangkan Gugatan Cerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:11 WIB
3 Alasan Medina Zein Beri Kuasa untuk Layangkan Gugatan Cerai
3 alasan Medina Zein layangkan gugatan cerai (Foto: Instagram/medinazein)
JAKARTA - Medina Zein memberikan kuasa pada pengacara Razman Arif Nasution untuk melayangkan gugatan cerainya pada Lukman Azhari ke Pengadilan Agama Bandung. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Razman dihadapan awak media.

Dalam konferensi pers yang dikutip dari akun Intens Investigasi, Razman mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga alasan Medina mantap untuk melayangkan gugatan cerai.

"Kita baru saja menerima kuasa dari saudari Medina Zein, untuk mengurus perceraian dengan Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat,” ujar Razman Arif Nasution.

”Alasan Medina untuk menggugat cerai satu, orangtuanya tidak lagi setuju, dalam hal ini ibunya, Medina bersama kembali dengan Lukman, baik Medina di dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Orangtua Medi berulang kali saya sampaikan ke saya, dia sudah tidak berkenan,” beber Razman.

Medina Zein dan Lukman Azhari

3 alasan Medina Zein layangkan gugatan cerai (Foto: Instagram/medinazein)


Selain itu, Medina sebagai istri sah juga merasa tak lagi mendapat perhatian dari suaminya selama mendekam dibalik jeruji besi. Oleh karenanya, perpisahan lah yang saat ini dianggapnya paling tepat.

