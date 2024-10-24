Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:44 WIB
Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC
Medina Zein
A
A
A

JAKARTA - Medina Zein akhirnya resmi bebas bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Kamis (24/10/2024). Sebelum benar-benar menghirup udara kebebasan, Medina sempat mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi.

Dengan wajah penuh senyum, Medina tampak bahagia dan lega. Ia mengungkapkan rasa syukurnya setelah menjalani masa tahanan.

"Alhamdulillah, semua baik berkat dukungan teman-teman di luar dan di dalam," ujar Medina di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jatinegara, Kamis (24/10/2024).

Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC
Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC

Tidak banyak rencana besar yang ia persiapkan setelah bebas. Setelah dua tahun berpisah dari keluarganya, Medina hanya ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, terutama anak-anaknya.

"Saya ingin istirahat dulu. Dua tahun lebih di dalam tidak mudah, sekarang saya ingin punya waktu untuk keluarga dan anak-anak," ucapnya.

Namun, sebelum bertemu anak-anaknya, Medina merasa perlu menenangkan diri. Ia ingin menikmati momen bersama teman-temannya terlebih dahulu.

"Saya ingin istirahat dulu, ditemani teman-teman, makan nasi padang, dan menenangkan diri. Biar nanti saat bertemu anak-anak, saya lebih siap," ungkapnya.

 

