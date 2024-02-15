Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Medina Zein akan Gugat Cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:00 WIB
Medina Zein akan Gugat Cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung
Medina Zein gugat cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung (Foto: Instagram/medinazein)
A
A
A

JAKARTA - Medina Zein datang dengan kabar mengejutkan. Melalui kuasa hukumnya, Razma Arif Nasution, wanita yang saat ini masih mendekam di balik penjara itu melayangkan gugatan cerai pada suaminya, Lukman Azhari.

Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Razman di hadapan awak media. Dalam video yang dikutip dari Intens Investigasi, Razman mengatakan bahwa kliennya memiliki tiga alasan terkait gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

”Kita baru saja menerima kuasa dari saudari Medina Zein, untuk mengurus perceraian dengan Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat,” ujar Razman Arif Nasution.

Terkait alasan tersebut, Media menyebut bahwa orang tuanya, terutama sang ibu sudah tidak lagi merestui pernikahannya dengan adik kandung Ayu Azhari tersebut. Pasalnya, Medina dianggap sudah cukup banyak melalui masalah rumah tangga selama menikah dengan Lukman.

Medina Zein dan Lukman Azhari

Medina Zein gugat cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung (Foto: Instagram/medinazein)


Selain itu, Medina juga merasa kurang diperhatikan oleh suaminya selama ia mendekam di balik jeruji besi.

”Alasan Medina untuk menggugat cerai satu, orangtuanya tidak lagi setuju, dalam hal ini ibunya, Medina bersama kembali dengan Lukman, baik Medina di dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Orangtua Medi berulang kali saya sampaikan ke saya, dia sudah tidak berkenan,” beber Razman.

”Yang kedua, Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendiri, dia merasa tidak di-support, maka tolong bang buatkan gugatan cerai” terang Razman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138763/medina_zein-wRTD_large.jpg
Medina Zein Menyesal Belum Sempat Jenguk Isa Zega di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138760/medina_zein-FkdS_large.jpg
Medina Zein Akui Minder Kembali Jadi Selebgram Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/33/3078495/medina_zein-5iRs_large.JPG
Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/33/2989163/marissya-icha-resmi-cabut-laporan-pencemaran-nama-baik-medina-zein-lSm5BWdUeQ.jpg
Marissya Icha Resmi Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik Medina Zein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970679/3-alasan-medina-zein-beri-kuasa-untuk-layangkan-gugatan-cerai-lON398xSfE.jpg
3 Alasan Medina Zein Beri Kuasa untuk Layangkan Gugatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/33/2916501/tak-tega-uci-flowdea-ajukan-surat-permohonan-pengurangan-masa-tahanan-untuk-medina-zein-5cUCLy639I.jpg
Tak Tega, Uci Flowdea Ajukan Surat Permohonan Pengurangan Masa Tahanan untuk Medina Zein
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement