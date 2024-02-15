Medina Zein akan Gugat Cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung

JAKARTA - Medina Zein datang dengan kabar mengejutkan. Melalui kuasa hukumnya, Razma Arif Nasution, wanita yang saat ini masih mendekam di balik penjara itu melayangkan gugatan cerai pada suaminya, Lukman Azhari.

Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Razman di hadapan awak media. Dalam video yang dikutip dari Intens Investigasi, Razman mengatakan bahwa kliennya memiliki tiga alasan terkait gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

”Kita baru saja menerima kuasa dari saudari Medina Zein, untuk mengurus perceraian dengan Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat,” ujar Razman Arif Nasution.

Terkait alasan tersebut, Media menyebut bahwa orang tuanya, terutama sang ibu sudah tidak lagi merestui pernikahannya dengan adik kandung Ayu Azhari tersebut. Pasalnya, Medina dianggap sudah cukup banyak melalui masalah rumah tangga selama menikah dengan Lukman.

Medina Zein gugat cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung (Foto: Instagram/medinazein)





Selain itu, Medina juga merasa kurang diperhatikan oleh suaminya selama ia mendekam di balik jeruji besi.

”Alasan Medina untuk menggugat cerai satu, orangtuanya tidak lagi setuju, dalam hal ini ibunya, Medina bersama kembali dengan Lukman, baik Medina di dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Orangtua Medi berulang kali saya sampaikan ke saya, dia sudah tidak berkenan,” beber Razman.

”Yang kedua, Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendiri, dia merasa tidak di-support, maka tolong bang buatkan gugatan cerai” terang Razman.