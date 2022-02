VISION Pictures - rumah produksi drama seri dan film untuk layanan streaming video on demand Vision+ merupakan anak perusahaan PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV), bagian dari perusahaan media terbesar di Indonesia yakni PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), saat ini menyatakan siap untuk fokus menggarap pasar remaja dan keluarga Indonesia melalui Vision+ Originals.

Meskipun Vision Pictures baru berusia 1 tahun tepat 1 Februari 2022 lalu, namun karya-karyanya sudah mulai menjadi pilihan favorit bagi para keluarga Indonesia. Sebut saja Lukas – The Journey of an Altar Boy dan Twisted 2, mampu menduduki performa puncak tayangan di aplikasi Vision+. Dan masih banyak lagi lainnya, seperti Joe & Robot Kopi, Once Upon a Time in Chinatown, Disconnected, Skripsick, dan lain-lain.

Ade Tjendra sebagai CEO MNC Vision Networks menyatakan, “Kami berharap Vision Pictures sebagai Production House mampu berperan sebagai salah satu penggerak majunya industri perfilman di Indonesia dan menjadi wadah bagi putra-putri Indonesia untuk berkarya terbaik bagi bangsa dan dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia bukan hanya menghibur namun tetap mengedukasi juga menginspirasi. Terutama bersama kami MVN, melalui layanan streaming video on demand Vision+ yang telah tersedia di AppStore maupun PlayStore."

“Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa beberapa tahun terakhir muncul kebiasaan di era new normal yang mendongkrak home entertainment dan layanan streaming dimana konsumen lebih memilih menonton film di rumah dibandingkan ke bioskop. Untuk itu, kami siap memproduksi untuk menyajikan hiburan berkualitas dan mengembangkan tayangan dengan menyasar segmen penggemar drama yang jumlahnya terus bertambah di kalangan remaja dan keluarga dengan menghadirkan cerita dan genre baru setiap bulan melalui Vision+ Originals yang dapat disaksikan oleh seluruh keluarga Indonesia," tambah Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ sekaligus sebagai Executive Producer Vision Pictures.





Nantikan Vision+ Originals terbaru bersama Hadrah Daeng Ratu, Harry Dagoe, Indra Wang, Kunun Nugroho, Eman Pradipta dan beberapa director ternama di Indonesia lainnya, melalui karya-karya epic yang dapat disaksikan mulai 14 Februari 2022 seperti #creepyvalentine_visionplus bersama Chicco Kurniawan, Inayma, juga beberapa judul lainnya yang menampilkan Raja Giannuca, Vonny Felicia, Daffa Wardhana, Angelica Anastasi (Angel – Brand Ambassador EVOS), Olga Lidya, Verdi Solaiman dan masih banyak lagi lainnya.

Simak informasi lengkapnya dengan kunjungi dan follow akun media sosial Vision Pictures @vp_visionplusid baik melalui instagram, twitter, tiktok maupun youtube untuk dapatkan informasi terbaru mengenai Vision+ Originals dan karya Vision Pictures lainnya.

(dwk)