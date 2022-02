ABDURRACHMAN kontestan X Factor Indonesia yang harus tersingkir malam ini Senin (7/2/2022) dalam Live Gala Show. Rossat berat hati menyingkirkan pria berambut keriting ini, padahal usai tampil dia dipuji-puji.

Judika sedih karena Abdurrachman adalah anak didiknya. Tapi berdasarkan hasil votting, kategori Boys, Group, Girls, Female, dinyatakan aman. Hal ini berarti dua dari tiga anak didik Judika harus bersaing di babak Save Me Song.

Salah satu anak didik Judika yakni Roby bisa bernapas lega setelah Robby Purba mengumumkan bahwa dirinya dinyatakan aman. Sayang sekali, Abdurrachman dan Hendra lah yang menempati bottom two.

Abdurrachman mendapatkan kesempatan pertama menyanyikan sebuah lagu di babak save me song ini. Ia memilih lagu dari mendiang Glenn Fredly berjudul 'Sedih yang Tak Berujung'.

Usai Abdurrachman menyelesaikan lirik terakhir, Hendra pun maju ke tengah panggung dan mulai melantunkan lagu dari Dawin yakni 'Life of The Party'. Seperti biasa, Hendra menambahkan sedikit lirik bahasa Indonesia yang ia karang sendiri.

Lalu, bagaiaman dengan penilaian juri atas penampilan save me song Hendra dan Abdurrachman?

Anang dan Ariel sepakat untuk memberikan Hendra kesempatan melanju ke Top 10 X Factor Indonesia. Sementara hanya Bunga Citra Lestari yang tetap pada pendiriannya memilih Abdurrachman.

Hingga pada akhirnya suara Rossa menuntaskan keputusan siapa yang harus tersingkir malam hari ini dari panggung Gala Live Show X Factor Indonesia.

"Ada banyak kekurangan di awal-awal Abdurrachman bernyanyi, aku harus fair karena kuping aku memang diciptakan untuk itu, jadi malam hari ini dengan peesentase sedikit di kepala saya, saya harus memilih Hendra," ujar Rossa.

Ya, Abdurrachman harus berlapang dada setelah Rossa menyatakan lebih memilih rapper asal Majalengka, Hendra.

"Thank you so much buat semuanaya yang ada di rumah, dan juga keluarga yang udah support aku sampai sekarang. Aku kalau gak ada kalian aku gak akan sampai sini, see you in this real industry" kata Abudrrachman menutup malam hari ini, Senin (7/2/22).

Dengan kepergian Abdurrachman, kini tersisa sepuluh kontestan yang melaju ke Top 10 X Factor Indonesia! Mereka adalah Maysha, Maydea, Ruth, Nadhira, Hendra, Roby, Alvin, Danar, GeryGany, dan 2nd Chance.

Penasaran dengan keseruan dan persaingan yang semakin sengit di babak Top 10? Saksikan X Factor Indonesia Episode selanjutnya hanya di RCTI dan RCTI+, setiap hari Senin pukul 18.00 WIB.