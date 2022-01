SEOUL- Drama Korea All of Us Are Dead menuai kontroversi usai tayang pada 28 Januari kemarin. Hal tersebut lantaran drama yang dibintangi aktor Yoon Chan Young itu menampilkan adegan pelecahan seksual.Â

Dalam adegan tersebut, terlihat seorang siswi dilecehkan oleh tiga orang siswa lain. Pakaian sekolahnya dirobek, sementara salah satu dari teman siswi tersebut diminta untuk merekam pelecehan yang dilakukan oleh tiga siswa lainnya.

Tak hanya itu, salah satu siswa juga terlihat melayangkan kalimat-kalimat kurang menyenangkan dengan nada ancaman kepada teman dari siswi perempuan tersebut. Terlebih saat ia sudah tak mau lagi merekam siswi perempuan yang tengah duduk sambil menutupi bagian tubuhnya, usai pakaiannya dirobek secara paksa.

Hal itu membuat warganet ramai melayangkan kritis terhadap serial tersebut. Terlebih dalam webtoon karya Joo Dong Geun berjudul Now at Our School, yang diadaptasi oleh All of Us Are Dead, sang penulis sama sekali tidak menuliskan terkait adanya adegan pelecehan seksual.

Merasa tak nyaman menonton tayangan tersebut, netizen juga mengaku miris lantaran adegan itu diambil di lingkungan sekolah. Apalagi karakter yang dilecehkan dan pelaku pelecehan diceritakan merupakan anak sekolah.

"Ketika menangani cerita yang berhubungan dengan kejahatan, menyakiti korban bukanlah seni, tetapi pelanggaran," tulis seorang warganet.

"Untuk mengkritik kejahatan seks, adegan itu sendiri tidak boleh digambarkan seperti pornografi. Saya tidak tahu alasan mengapa adegan itu berhasil lolos," kata yang lain.

(nit)