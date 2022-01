JAKARTA – PT MNC Studios International Tbk (MSIN) melalui bisnis unit MNC Contents bekerja sama dengan Media Prima Berhad, Malaysia untuk menayangkan Ikatan Cinta, drama sinetron besutan rumah produksi MNC Pictures di TV9 yang merupakan salah satu stasiun TV terbesar di Malaysia miliknya. Sinetron Ikatan Cinta akan tayang perdana di TV9 mulai 26 Januari 2022 setiap hari Senin sampai Kamis pada pukul 19.40 waktu prime time Malaysia.

Ikatan Cinta merupakan sinetron yang paling digemari oleh pemirsa Indonesia saat ini dengan perolehan rating tertinggi yakni 15,8 dan audience share tertinggi mencapai 56,4%.

Mulai tayang sejak Oktober 2020, sinetron Ikatan Cinta berhasil menyita perhatian masyarakat Indonesia karena jalan ceritanya yang sangat menarik dan diperankan oleh aktor favorit masa kini yaitu Amanda Manopo sebagai Andin, Arya Saloka sebagai Aldebaran, Evan Sanders sebagai Nino, Glenca Chysara sebagai Elsa, serta deretan tokoh artis besar lainnya.

Kisah ini bercerita tentang kehidupan kakak dan adik, Andin dan Elsa yang memiliki sifat yang bertolak belakang namun mencintai satu pria yang sama yaitu Nino. Berbagai konflik pun bermunculan dalam kehidupan Andin. Meski ada banyak rintangan, Andin dan Nino memutuskan untuk tetap menikah. Namun, hubungan Andin dan Nino menjadi makin rumit ketika Andin terjebak dalam sebuah masalah baru yang membuatnya harus dijebloskan ke penjara. Masalah lain kembali muncul saat Andin bertemu Aldebaran, kakak dari mantan kekasihnya bernama Roy. Kisah romantis ‘Ikatan Cinta’ yang penuh drama sangat sayang untuk dilewatkan.

Sebelumnya, sinetron Ikatan Cinta telah menerima berbagai prestasi gemilang seperti Rekor MURI sebagai sinetron prime time dengan audience share tertinggi dan juga rekor sinetron dengan penonton terbanyak dari Kemenparekraf RI serta Kemenko Perekonomian RI. Selain itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka masuk dalam nominasi di Asian Academy Creative Awards 2021 sebagai Best Actor dan Best Actress berkat perannya dalam sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo juga memenangkan kategori Best Asian Star Prize dari Seoul International Drama Awards 2021. Tak hanya itu, sinetron ‘Ikatan Cinta’ juga mampu menyabet berbagai penghargaan nasional seperti kategori Program Spesial Terpopuler, Aktris dan Aktor Sinetron Terpopuler di Indonesian Television Awards 2021, Aktris dan Aktor Tersilet di Silet Awards 2021, Sutradara Terpuji Serial Televisi dan Pemeran Wanita Terpuji di Festival Film Bandung 2021, dan masih banyak lagi.

“Merupakan kebanggaan bagi MNC Pictures dan MNC Studios International, sinetron Ikatan Cinta sampai sekarang tetap menjadi favorit penonton di Indonesia dan mulai hari ini juga hadir untuk menghibur para penonton televisi di Malaysia. Dengan cerita drama yang menarik dan akting pemainnya yang selalu berhasil menggugah emosi penontonnya, besar harapan kami sinetron ini juga menjadi favorit bagi para penonton di Malaysia. Kerjasama dengan TV9 dan Media Prima Malaysia merupakan kerja sama yang baik dan akan terus ditingkatkan,” ungkap Ella Kartika selaku Direktur Utama MNC Contents & Licensing dan PT MNC Studios International Tbk.

Sementara Chief Executive Officer Media Prima Television Networks, Dato’ Khairul Anwar Salleh juga menyambut baik kerjasama ini, “Kami bangga mempersembahkan serial drama Asia favorit lainnya yaitu Ikatan Cinta, serial drama paling populer di Indonesia kepada pemirsa setia kami. TV9 berfokus pada program hiburan yang ramah keluarga dan kami berkomitmen untuk memberikan konten terbaik dan menarik kepada pemirsa kami. Oleh karena itu, kami merasa sangat terhormat dapat berkolaborasi dengan perusahaan jaringan TV terbesar di Indonesia, PT MNC Studios International. Orang Malaysia suka menonton Sinetron Indonesia karena mereka dapat menghubungkan karakter tertentu dengan lingkungan mereka. Drama ini pasti akan merebut hati banyak penonton di Malaysia.”

Tentang MNC Pictures MNC Pictures adalah perusahaan Rumah Produksi berbasis pengembangan IP dengan bisnis antara lain production baik itu live action dan animasi. Konten yang dihasilkan MNC Pictures mencakup film, drama seri dan original content untuk Free to Air TV, Pay TV, IPTV, OTT dan Media Sosial. Berdiri sejak 2005, MNC Pictures telah menghasilkan beragam program drama seri TV, FTV untuk platform TV, digital dan OTT baik yang dimiliki oleh MNC maupun industri pada umumnya. Sebagai content creator drama seri yang selalu mengedepankan konsep program kreatif, MNC Pictures mampu memproduksi lebih dari 3.500 jam konten per tahun. Tentang MNC Studios International MNC Studios Internasional, adalah perusahaan penyedia konten dan Intelectual Property (IP) terbesar di Indonesia, mempunyai visi menjadi Group Digital Entertainment yang terbesar dan terintegrasi di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. MNC Pictures merupakan anak perusahaan dari MNC Studio International (MSI) yang berada di bawah naungan MNC Group. Bisnis utama MSI; memproduksi, mengembangkan dan mendistribusikan konten-konten dan IP terbaik dalam format drama, FTV, film, animasi, infotainment, reality show & game show, manajemen talent, media sosial, multi-channel network, pengembangan dan penerbitan game, produksi kompetisi professional E-Sport, pencarian bakat, dan manajemen tim E-Sports, di semua platform media. MNC STUDIOS INTERNATIONAL – The Largest & Most Integrated Content and Digital Entertainment Media. Tentang TV9 TV9 melayani penonton berbahasa melayu dan menawarkan konten yang berorientasi keluarga, dengan membawa nilai-nilai tradisional yang kuat. Saluran ini juga melayani pemirsa yang mencari dan berbagi cerita komunitas. TV9 dengan tagline Janji Happy-nya dikenal dengan tayangan andalannya seperti Buletin TV9, Sembang Viral, Diandra, No 1 Indonesian Drama Series, Kuasa 3 Malam & Movie Slots Wayang Hujung Minggu. Saluran ini juga menayangkan program belanja rumah, WOWSHOP, yang memberikan variasi dan jangkauan yang lebih luas kepada pemirsa dan merek. Untuk informasi lebih lanjut tentang program-program menarik TV9, kunjungi official Facebook (@TV9 Dihatiku), Instagram (@TV9Malaysia), channel YouTube (@TV9Malaysia Official), atau lihat kami di myFreeview CH109, Astro CH149, unifi CH109, tonton LIVE TV dan TV Langsung XTRA.