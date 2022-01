LOS ANGELES- Tom Holland rupanya telah mengambil langkah besar dalam romansanya dengan Zendaya. Bintang Spider-Man itu diketahui telah mengajak sang kekasih untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya.

Mengutip laman ET, Rabu (26/1/2022), pasangan itu sedang berada di London bersama sang adik dan ibu Tom Holland. Mereka terlihat tiba di Teater Istana di West End London, di mana mereka menyaksikan pertunjukan Harry Potter and the Cursed Child.





Keesokan harinya, Holland membawa Zendaya ke rumah keluarganya, mereka terlihat berjalan berdampingan. Keduanya berpakaian santai dengan Holland mengenakan crewneck merah marun, sementara aktris Euphoria itu mengenakan sweater biru tua dan sepatu kets.

Desas-desus asmara mereka mulai tersebar setelah keduanya terlibat dalam Spider-Man pada 2017 silam. Kemudian berlanjut setelah foto mesra keduanya mulai menarik perhatian.

Sementara itu, mereka mengaku berusaha untuk menjaga hubungan mereka secara tertutup. Dalam wawancara dengan majalah GQ, Holland mengkonfirmasi asmara mereka dan berbagi keengganannya untuk membawa kehidupan nyata asmara mereka ke publik.

"Aku selalu bersikeras untuk menjaga kehidupan pribadiku, karena aku sadar telah berbagi begitu banyak tentang kehidupanku dengan dunia," kata Holland.

