JAKARTA - Halo, Akhi & Ukhti! Yuk siapkan suara syahdu terbaik kamu dan jadilah talenta bercahaya dengan mengikuti Audisi Online Voice of Ramadan 2022. Tidak hanya berkesempatan memenangkan hadiah total puluhan juta rupiah, inilah momen berharga dimana kamu bisa menjadi bintang religi baru di Indonesia. Bagaimana tidak, nama – nama besar di dunia musik pop religi seperti Sabyan dan Sulis siap menjadi mentor kamu selama berkompetisi di Voice of Ramadan 2022. Terbayang dong, pengalaman mentoring keren yang akan menunggu kamu nantinya. “Buat temen-temen yang punya talenta di bidang musik pop religi, yuk siapkan suara terbaik kalian untuk ikuti audisi Voice of Ramadan di GTV. Siap-siap jadi talenta bercahaya” ajak salah satu member Sabyan, Nissa (23/01/2022).

Cantik dan senyumnya begitu lembut, Sulis bisa dibilang menjadi sosok pertama yang mempopulerkan lagu – lagu pop religi agar bisa kita nikmati kapanpun dan dimanapun. Suaranya yang merdu, penguasaan nada yang keren dan pembawaannya yang menyejukkan hati membuat lagu – lagu yang dibawakan Sulis dicintai oleh penikmat musik Indonesia dari segala umur. Sama halnya dengan Sulis, band Sabyan sukses membawakan musik pop religi dinikmati oleh kaum Milenial di tanah air. Setiap lagu – lagu hits dari band Sabyan selalu berhasil trending di berbagai media sosial. Generasi muda pun antusias menikmati lagu pop religi ini di café, datang ke konser hingga menyenandungkannya setiap hari. Terbayang dong pengalaman keren seperti apa yang akan kamu dapatkan kalau kamu di mentori langsung oleh Sulis dan Sabyan? Pastinya penampilan kamu di panggung Voice of Ramadan 2022 juga akan begitu berkilau dan menyentuh hati deh. Karena hanya di Voice of Ramadan 2022, kita semua bisa menyaksikan lantunan religi indah dari talenta – talenta terbaik di seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu, tunjukkan skill dan talenta vokal kamu agar bisa bersaing bersama dibantu dengan mentor kesayangan agar bisa keluar sebagai talenta terbaik di Voice of Ramadan 2022.

Tak perlu tunggu nanti, sekarang kamu sudah bisa mendaftarkan dirimu secara online karena Audisi Online Voice of Ramadan 2022 sudah dibuka dari kemarin 24 Januari hingga 20 Februari 2022 melalui aplikasi RCTI+. Kamu bisa mengikuti audisi ini secara solo atau duo, yang penting akhi/ukhti berusia 15 – 30 tahun dan bisa bernyanyi lagu genre pop religi, gambus atau nasyid.

Cara pendaftarannya mudah banget. Pertama – tama kamu download dan registrasi memakai alamat email aktif di aplikasi RCTI+. Aplikasi RCTI+ bisa kamu dapatkan di Play Store atau App Store. Klik ikon HOT dan pilih audisi Voice of Ramadan, lalu upload video kamu saat menyanyikan dua lagu (pop religi dan Arabic) dalam satu video ya. Jangan lupa kamu juga harus menulis deskripsi lengkap dengan format NAMA_UMUR_KOTA ASAL_JUDUL LAGU. Dan.. selesai!

Sekali lagi, catat ya tanggal Audisi Online-nya, dari kemarin 24 Januari hingga 20 Februari. Keseluruhan proses audisi online Voice of Ramadan 2022 GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Untuk mendapat info dan update terbaru follow akun Instagram @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv.

