SEIRING berjalannya waktu, semakin banyak program-program seru dan berkualitas yang bisa disaksikan bersama keluarga. Berbagai tayangan berkualitas tersebut hadir dalam channel-channel TV milik MNC Group seperti RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Penasaran?

Namun seiring berjalannya waktu, sekarang sudah banyak layanan streaming yang banyak diminati masyarakat. Salah satunya adalah platform streaming RCTI+. Lewat streaming di RCTI+, semua program unggulan RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews dapat disaksikan kapan saja melalui streaming di RCTI+. Program-program tersebut diantaranya :

RCTI

Ikatan Cinta

Berhasil meraih sinetron dengan rating tertinggi di Indonesia, Ikatan Cinta menceritakan kisah dua bersaudara Andin dan Elsa yang tanpa disadari mereka berdua mencintai laki-laki yang sama. Sinetron yang diperankan Amanda Manopo, Glenca Chysara, Evan Sanders dan Arya Saloka ini selalu berhasil bikin penasaran di setiap episodenya.

Dahsyatnya 2021

Tayang sejak tahun 2008, Dahsyat merupakan salah satu program legendaris di tanah air yang kini berganti nama menjadi Dahsyatnya 2021. Dipandu oleh para host seru seperti Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Denny Cagur dan Tiara Andini, program Dahsyatnya 2021 menghadirkan berbagai konten menarik seperti penampilan musik, games hingga komedi yang pastinya menghibur seluruh masyarakat Indonesia.

X Factor Indonesia

Memasuki musim ketiganya, ajang pencarian bakat X-Factor Indonesia kembali mencari berbagai musisi berbakat di tanah air dengan dewan juri musisi ternama di Indonesia seperti Bunga Citra Lestari, Anang Hermansyah, Ariel NOAH, Rossa dan Judika.

MNCTV

Upin & Ipin

Menceritakan tentang kisah dua kembar lucu Upin dan Ipin bersama dengan teman-teman dan juga keluarganya di Kampung Durian Runtuh. Saksikan tingkah kocak si kembar dalam serial animasi Upin & Ipin di MNCTV!

Kun Anta Mendadak Santri

Tayang sejak bulan Maret 2021, Kun Anta Mendadak Santri mengisahkan kisah hidup seorang bocah bernama Haikal yang kabur dari rumah dan tidak sengaja menjadi seorang santri.

Kuraih Bintang

merupakan sebuah sinetron yang menceritakan perjuangan seorang anak menjadi pebulutangkis profesional. Kepoin perjuangan Ucup dan Topan menjadi yang terbaik dan juara dunia di sinetron ini

GTV

IPA & IPS

Serial yang menceritakan masa SMA merupakan serial yang sangat menarik untuk ditonton. Diadaptasi dari cerita Wattpad oleh Chachaii, IPA & IPS merupakan sinetron yang mengisahkan tentang perseteruan antara anak IPA dengan anak IPS.

Take It Or Leave It

Dalam sebuah program Game Show yang dipandu oleh host Robby Purba ini, dua orang peserta akan berlomba-lomba untuk menjawab setiap tingkatan pertanyaan tentang pengetahuan umum serta atau menyelesaikan sebuah tantangan apabila ragu menjawab pertanyaan untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Penasaran?

Hot Spot Viral

Tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 07.00 WIB, program Hot Spot Viral menghadirkan berbagai video viral untuk disaksikan bersama teman atau keluarga di rumah!

iNews

iNews Pagi, iNews Siang, iNews Sore, & iNews Malam

Tayang setiap hari, iNews Pagi, iNews Siang, iNews Sore, dan iNews Malam menghadirkan berbagai berita terkini seputar politik, ekonomi hingga kriminal.

MONITOR

MONITOR merupakan sebuah program magazine yang menghadirkan berbagai kejadian kriminal hingga kejadian lucu lewat CCTV yang dikemas oleh narasi voice over khas.

Seru banget bukan program-program diatas? Selain itu, dengan streaming di RCTI+ juga terdapat berbagai konten eksklusif seperti Nobar Ikatan Cinta disetiap jeda Ikatan Cinta yang pastinya membuat penggemar setia Ikatan Cinta tidak merasa adanya jeda iklan!

Selain itu, juga ada konten Backstage+ yang akan mengcapture berbagai cuplikan eksklusif para selebriti dari balik panggung di setiap acara spesial.Saksikan program-program favorit RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews melalui streaming di RCTI+ serta nikmati berbagai konten eksklusifnya!

