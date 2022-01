LOS ANGELES - Lisa BLACKPINK mencatatkan rekor baru atas namanya. Pada 20 Januari 2020, album debutnya, ‘Lalisa’, berhasil membukukan 500 juta streams di Spotify.

Rekor itu dicapainya dalam waktu 132 hari setelah dirilis pada 10 September 2021. Dengan begitu, maka dia menjadi penyanyi K-Pop wanita kedua yang mencapai rekor tersebut.

Album ‘Lalisa’ juga menjadi album K-Pop ‘pertama dan tercepat’ meraih 500 juta stream dalam sejarah Spotify. Sementara lagu Money yang terdapat dalam album itu sudah mencatatkan 100 juta on-demand stream di Amerika Serikat.

Menariknya, rekor idol asal Thailand itu lebih dahulu ditorehkan grupnya, BLACKPINK. Pada pertengahan September 2021, YG Entertainment mengumumkan lagu How You Like That sudah melewati 500 juta stream di Spotify.

Rekor itu membuat single yang dirilis pada 26 Juni 2020 tersebut menjadi lagu K-Pop pertama yang mencapai rekor tersebut di Spotify.*

(SIS)