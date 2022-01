JAKARTA - Marvel Studio merilis trailer pertama untuk seri Disney Plus Moon Knight, pada Senin (17/1.2022) malam waktu setempat.

Trailer berdurasi sekitar dua menit itu menampilkan Oscar Isaac sebagai superhero terbaru Marvel, Marc Spector.

Ia menjadi seorang mantan tentara dengan kasus gangguan identitas disosiatif parah yang bermanifestasi sebagai individu berbeda.

Mengutip laman Variety, trailer Moon Knight diawali dengan kondisi Marc kesulitan membedakan antara dunia nyata dan mimpi.

Anehnya lagi, ia terhubung dengan kekuatan dewa bulan Mesir Khonshu, yang semakin memperburuk kecemasan Marc atas penyakit mentalnya.

Marc terlihat tidak bisa tidur, ia pun berusaha mengatasinya dengan bermain kubus rubik. Adegan selanjutnya menampilkan dirinya yang sedang mengunjungi museum kuno Mesir dan ia melihat bayangan Khonsu.

Kemudian, Marc bertemu pemimpin sekte yang diperankan Ethan Hawke. Pemimpin sekte ini tampak mendorong Marc untuk bisa 'berdamai' dengan kegelapan dalam dirinya.

Trailer ditutup dengan Marc diselimuti kostum Moon Knight dan tengah memukuli seseorang di lantai.

Serial Moon Knight dijadwalkan tayang 30 Maret 2022 di Disney Plus. Serial ini menjadi pembuka saga Marvel Cinematic Universe pada 2022. Beberapa serial lain juga dikabarkan tayang tahun ini, seperti She-Hulk, Ms. Marvel, dan What If...? Season 2.

